Nieuwe Zaanse buslijn is zo'n 'groot drama' dat Dustin z'n eigen klachtenlijn heeft geopend

Dustin Benjamins verzamelt klachten over de nieuwe busmaatschappij EBS die nu een week door de Zaanstreek rijdt. Hij kwam op het idee omdat het volgens hem onduidelijk was of het klachtenloket op de site van EBS wel werkte. Binnen een week stroomden al 400 klachten binnen. Volgens EBS werkt de klachtensite wel. EBS zegt deze week al 600 klantencontacten te hebben binnengekregen en dat is 300 meer dan normaal.

Dustin - NH Nieuws

Dustin Benjamins kan het niet geloven: "Zo een drama met de bussen heb ik nog nooit gezien." Toen hij zich hierover wilde beklagen, kon hij met moeite de juiste pagina op de site van EBS vinden. Vanwege die reden creëerde hij een mailadres waar Zaankanters hun ervaringen met de nieuwe bussen kunnen delen. Niet veel later ontving Benjamins een stortvloed aan e-mails: "Ik wist niet wat mij overkwam." Veel mensen klagen sinds EBS sinds vorige week zondag het busvervoer van Connexxion heeft overgenomen. Klachten De meeste klachten gaan over de onduidelijke aanrijtijden. Zo kloppen de matrixborden met tijden vaak niet. Maar het gaat ook op andere punten mis: "Van de week was het zo erg dat er een bus een paar uur niet reed, en drie ouderen al die tijd stonden te wachten." Dat werd opgelost door een omstander die ze ophaalde en op koffie trakteerde bij een benzinestation. Ook vandaag zitten bij het station van Zaandam gestrande busreizigers. Een vertelt: "Ik ben net uit de bus gestapt, de chauffeur stapt uit en nu zie ik op de borden dat de bus hier een uur blijft staan." Ook een reiziger in Krommenie baalt: "Ik reis vaak naar Utrecht, maar ben nog geen één keer op tijd aangekomen." En dat terwijl ze een uur van tevoren vertrekt. Niet alleen reizigers balen, ook de vervoersregio is niet blij met de veranderingen en dreigt met een boete. Vanavond bespreekt de regioraad de start van de concessie van EBS Dustin zal daar inspreken en 40 van de 400 klachten overhandigen. EBS heeft al laten weten niet fysiek aanwezig te zijn vanavond. EBS Een woordvoerder van EBS laat vanmiddag weten: "Normaal waren er 300 klantenreacties per week, voornamelijk klachten en informatievragen. Nu zijn dat er 600. Maar we zien dat het minder wordt." Voor klachten of informatie in de Zaanstreek verwijst de vervoerder naar deze link. De woordvoerder geeft aan dat ze gaan kijken of ze het contactformulier makkelijker vindbaar kunnen maken voor Zaankanters.

Over de eerste week na de veranderingen laat EBS het volgende weten: "Er zijn twee grote veranderingen voor busreizigers in de Zaanstreek. Zo gaan bussen niet meer naar Amsterdam CS maar stoppen in Amsterdam Noord en ook is de dienstregeling veranderd. EBS zegt 20 procent meer te rijden en ook is de dienstregeling uitgebreid. Helaas zijn er nog te weinig chauffeurs en er zijn minder werknemers van Connexxion overgekomen dan gehoopt. Daardoor vallen er ritten uit. Ook zijn er nog kinderziektes. 1100 haltes die nieuwe info moeten krijgen. "Daar kun je niet eerder mee beginnen anders hangt er verkeerde informatie.

Als er ergens toch wat ouds hangt pakken we dat aan zodra we het horen", zegt de woordvoerder. Ook zijn nog niet alle bestelde bussen op tijd geleverd. De schermen in de tijdelijke bussen in de Zaanstreek werken niet maar dat moet verholpen zijn zodra de nieuwe elektrische bussen er zijn. Waarom de matrix borden bij de haltes soms niet goed werken kan de vervoerder nog niet zeggen. EBS geeft de tijden wel goed door aldus de woordvoerder.