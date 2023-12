EBS moet vóór 1 januari busvervoer op orde hebben, uitval is grootste probleem

Busvervoerder EBS moet op zeer korte termijn het busvervoer in de regio op orde hebben. De vervoerder moet vóór 1 januari met een verbeterplan komen: een eis die woensdagochtend op tafel is gelegd door wethouder Gerard Slegers. Dinsdagavond kwam de regioraad, waar Slegers een van de vertegenwoordigers is, bijeen. En vanmorgen sprak de wethouder met de directie van EBS. "Het was een pittig gesprek", vertelt de woordvoerder van EBS.

Tijdens de vergadering van de regioraad was het al snel duidelijk, de busvervoerder heeft de boel niet op orde. Bussen die uitvallen, communicatieproblemen tot aan onveilige toegang tot de bussen. Het zijn te veel problemen om op te noemen.

Dustin Benjamins zamelt klachten in over de nieuwe busmaatschappij en sprak de regioraad toe tijdens de vergadering. Alle klachten over EBS heeft hij overhandigd aan wethouder Slegers. "En die gaat er serieus mee aan de slag", vertelt Dustin.

Weinig vertrouwen

Toch heeft Dustin weinig vertrouwen in de nieuwe vervoerder. "Uitval van de bussen is het grootste probleem", vervolgt de Zaankanter aan de telefoon. "Vanmorgen ging het weer mis. De bus in Wormer kwam niet opdagen en zo konden kinderen niet naar school." Dustin blijft er met zijn neus boven op zitten en is bang dat EBS de problemen niet op zo'n korte termijn kan oplossen.

"Ik denk dat het een drama blijft", zegt hij. Het probleem is ook dat de nieuwe vervoerder teveel heeft beloofd. "Zeg niet dat je met 20 procent meer bussen gaat rijden als je dat niet kan waarmaken. Waar gaan ze die chauffeurs vandaan halen?"

Verbeterplan

"We zijn hard bezig om alle problemen op te lossen", vertelt de woordvoerder van EBS. "En ja, we hebben de chauffeurs", antwoordt hij op de vraag van Dustin. Tijdens de vergadering van de regioraad kwamen er heel veel klachten binnen. "We nemen dan ook alle klachten mee. Van de Duitse tekst op de verbandtrommel tot aan het grootste probleem: de uitval van de bussen."

Mocht EBS niet snel verbeteren dan volgt er een boete. De hoogte van de boete zal op 10 januari bepaald worden. Ondertussen blijft Dustin ook actief. "Ik heb besloten om het e-mailadres [email protected] actief te houden. Mocht je nog een klacht hebben, stuur het dan alsjeblieft naar mij door. Op die manier kan ik het weer aan de wethouder doorgeven, en hij zal de klachten serieus nemen", aldus Dustin.

Ook bij EBS kun je met je klachten terecht. Voor klachten of informatie in de Zaanstreek verwijst de vervoerder naar deze link.