Betalen voor een busrit die je nooit hebt gemaakt, opnieuw problemen met EBS

Reizigers in de Zaanstreek en Waterland lopen de kans dat ze te veel betalen voor hun busreis vanwege een bug in de incheck-apparaten. Volgens vervoerder EBS registreert het systeem dat de reiziger incheckt op een halte die afwijkt van de daadwerkelijke locatie van de reiziger.

Janneke kocht een bus-abonnement voor haar zoon, zodat hij gemakkelijk van Broek in Waterland naar zijn school in Amsterdam kan reizen. Maar in de online gegevens stond een hele andere rit.

"De eerste maanden kwam het regelmatig voor dat hij in Monnickendam was ingecheckt volgens de site, terwijl hij gewoon in Broek incheckt", aldus Janneke. Wat zorgde voor 1 euro 79 aan extra kosten per keer. "Zelfs zou hij een keer zijn uitgecheckt in Landsmeer terwijl hij toch echt op station Noord uitcheckt."

Marken, Purmerend, Zaandam of Amsterdam?

Het verhaal van Janneke staat niet op zichzelf, want op de bushalte in Broek in Waterland is het andere reizigers ook opgevallen. "Ik stapte uit in Marken en toen zag ik op het apparaat Tramplein in Purmerend staan", laat een reiziger weten. Een andere checkte volgens het systeem uit in Zaandam, terwijl ze toch echt uitstapte in Amsterdam-Noord.

In Zaanstad houdt Dustin Benjamins klachten bij van de busmaatschappij. Hij heeft al honderden mails binnengekregen. Ook hij ziet dat het wel eens mis gaat bij het inchecken. "De ene keer kost het 1 euro 33 en een andere keer 4 euro", schrijft een moeder van een reiziger. Als ze wil klagen bij de vervoerder wordt ze van het kastje naar de muur gestuurd laat ze weten aan Dustin.