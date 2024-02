Hoorn moet toekomstplannen Westfries Museum herzien na mislukte aanbesteding

De gemeenteraad van Hoorn zal een nieuw besluit moeten nemen over de toekomst van het Westfries Museum, nu de verbouwing en renovatie stil komen liggen. Het plan van de gemeente en wat aannemers begroot hebben ligt te ver uit elkaar. "Het is niet duidelijk of het om een paar miljoen of enkele tonnen gaat. Maar we hebben dit drastische besluit niet voor niets genomen."

Zeker drie bedrijven hebben een voorstel gedaan om het museum te verbouwen en renoveren. Hoe groot het verschil is tussen de bedragen en planning die deze bedrijven hebben gemaakt, en wat de gemeente Hoorn en het Westfries Museum voor ogen hebben, is onduidelijk. "Maar als het verschil niet zo groot is, kom je er meestal wel met elkaar uit", zegt gemeentewoordvoerder Gea Wolfslag.

Gisteren maakte de gemeente Hoorn bekend dat de aanbesteding is gestrand. De aannemers vragen een veel hogere prijs dan het richtbedrag van 15,8 miljoen euro, wat de gemeente ervoor had willen uittrekken. En ook zou het project niet haalbaar zijn binnen het geplande tijdsbestek.

Fikse domper

"Een fikse domper, dat moge duidelijk zijn", zegt directeur Ad Geerdink van het Westfries Museum over de vertraging die het project heeft opgelopen. "Maar veel meer kan ik er op dit moment niet over zeggen, want nu zijn de consequenties nog niet te overzien. Als we weten waar het verschil en probleem zit, is pas meer te zeggen over welke gevolgen het heeft. Dat geldt ook voor de opslag van de 36.000 museumstukken, en het pop-up museum dat we nu hebben."

"Versoberen en goedkoper uitvoeren"

Als het aan Fractie Tonnaer ligt moet onderzocht worden of het mogelijk is de plannen te versoberen, en dus goedkoper uit te voeren. "Anders heb je een 'gebed zonder end'. De vervolgstappen nu lijken ons een herhaling van zetten. Ik hoop dat het onderwerp van gesprek wordt, want het college van Hoorn heeft nu ambities die financieel niet haalbaar zijn."

Samen met partij Sociaal Hoorn hebben zij eind vorig jaar kritische vragen gesteld over de aanbesteding. Roger Tonnaer: "Met bezuinigingsvoorstellen. Maar dat werd toen genegeerd."

Toch is het volgens gemeente Hoorn te vroeg om te stellen dat er versoberd moet worden. "Er is sprake van een noodzakelijke verbouwing. De fundering van het Westfries Museum moet bijvoorbeeld worden aangepakt. Er moet flink wat gebeuren, maar dat moet wel op een goede manier", zegt Wolfslag.

Gemeenteraad moet nieuw besluit nemen

Wolfslag zegt namens de gemeente teleurgesteld te zijn, en op een negatieve manier verrast. Veel meer kan ze nog niet kwijt over de verdere gevolgen. "De gemeenteraad moet een nieuw besluit nemen over het project en financiering", licht Wolfslag toe. "De eerste stap is het analyseren waar de verschillen zitten."

Op 18 maart krijgt de gemeenteraad van Hoorn de gelegenheid om vragen te stellen over de aanbesteding, de offertes die er liggen, en de verschillen die er zijn. De gemeente Hoorn streeft ernaar om het project later in het voorjaar van 2024 vervolg te geven. "Het is straks aan de gemeenteraad. We hopen dat het zo snel mogelijk rond komt."