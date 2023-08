Van het gas af en nieuwe kelders: Westfries Museum in Hoorn druk bezig met renovatie

Het Westfries Museum in Hoorn maakt zich op voor een ingrijpende verbouwing en uitbreiding. Er komt een nieuwe fundering, er worden kelders bijgebouwd, het museum gaat van het gas af en het wordt rolstoeltoegankelijker. Toch blijft het verleden behouden. "Als het museum straks helemaal vernieuwd is, kraken de vloeren nog steeds."

Een directeur zonder museum, kan het ironisch worden genoemd. Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum, zit midden in de renovatie. Het museum is uitgeweken naar een tijdelijk onderkomen aan de Statenpoort, even verderop in de stad. En de 36.000 kunststukken zijn inmiddels verhuisd naar een nieuw 'collectiecentrum', zoals hij het noemt.

Toch heeft hij niet stil gezeten: "Ik ben op vakantie geweest", vertelt hij bij NH Radio. "Maar nieuwe dingen bedenken, dat doen we zeker. En dat moet natuurlijk ook: we hebben de uitdaging om een heel nieuw museum neer te zetten. Er is in de tussentijd van alles gebeurd waar je niet op rekent." Hij mist de bezoekers die door het museum lopen. "Dit voelt toch wel beetje geamputeerd."

Hoewel het museum ruim tweeënhalf jaar dicht is en de renovatie nog moet beginnen, gebeurt er achter de schermen genoeg. Geerdink: "Het museum moet opnieuw worden ingericht, er komt een nieuwe museumroute. Ook het verhaal willen we vernieuwen en onder de monumentale panden gaan we kelders bouwen."

Kruip-door-sluip-door

Toch blijft het verleden behouden. Het museum bestaat uit een aaneenschakeling van zalen, stijlkamers, gangen, tussenruimten en zoldervertrekken. Een kruip-door-sluip-door waarin zelfs doorgewinterde bezoekers nog weleens kunnen verdwalen. Dit 'doolhof' moet na de renovatie behouden blijven. "Het museum ademt de sfeer van de zeventiende en achttiende eeuw, dankzij het interieur en plafond. Dat is onze kracht, en dat willen we behouden. Als het museum straks helemaal vernieuw is, kraken de vloeren nog steeds."

Ook wordt het museum verduurzaamd. "Er komen geen zonnepanelen op het dak te liggen, daarvoor zijn de panden te monumentaal. We gaan wel van het gas af en de panden worden veel beter geïsoleerd."

Toegankelijker

Een groot deel van het museum op de begane grond is (nog) niet rolstoeltoegankelijk. "We zijn voor mensen die slecht ter been zijn, slechthorenden en slechtzienden niet toegankelijk genoeg", aldus Geerdink. Het museumverblijf wordt voor hen beter ingericht. "We willen graag dat het museum een ontmoetingsplek wordt. We hopen - en verwachten - dat bezoekers daardoor ook makkelijker het museum in gaan."