Fikse tegenvaller Westfries Museum: verbouwing kan niet starten door te hoge kosten

Een fikse tegenvaller voor het Westfries Museum in Hoorn. In oktober vorig jaar startte het museum aan de Roode Steen met de aanbesteding voor een miljoenen kostende renovatie en verbouwing, maar geschikte bedrijven voor het project zijn niet gevonden. De reden? Te hoge kosten. Dat betekent dat het project voorlopig stil ligt.

Het richtbedrag en de planning die het museum in Hoorn en de gemeente voor ogen hebben wijkt af van wat de bedrijven die zich inschreven hebben ingevuld. Hierdoor zien de partijen geen geschikte gegadigde die de klus wordt gegund.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Hoorn hebben de bedrijven die zich meldden een veel hogere prijs gevraagd, dan door Hoorn van tevoren was berekend. "En dat is een grote teleurstelling, want dat betekent dat de verbouwing nu niet kan starten."

Werken aan nieuw voorstel

De eerste stap voor de gemeente is nu het in kaart brengen waar de financiële verschillen vandaan komen. "Die informatie, samen met het noodzakelijke onderhoud dat gedaan moet worden en wensen van de gemeenteraad, worden de komende tijd tegen het licht gehouden. Daarna wordt er gewerkt aan een nieuw voorstel voor de verbouwing."

Als de analyse is gemaakt, wordt de gemeenteraad van Hoorn meegenomen in de stappen die worden gezet. Daarna is het aan de raad om een nieuw besluit te nemen over hoe het nu verder moet. "Het Westfries Museum vertelt een belangrijk verhaal over West-Friese en landelijke geschiedenis", wordt uitgelegd in een persbericht. "Het belang van het museum voor Hoorn is groot, net als de noodzakelijke verbouwing. Het uitwerken van het vervolg wordt daarom met grote prioriteit aangepakt."

Hogere kosten langer onderwerp van gesprek

Vorig jaar april werd al bekend dat de grootschalige renovatie en verbouwing langer zouden duren dan verwacht, met hogere kosten als gevolg. Dit leverde ontevredenheid op in de Hoornse politiek.

De gemeente zei in oktober nog voorbereid te zijn op hogere kosten. "Er is 1,6 miljoen euro extra subsidie binnengehaald en binnen de gemeentelijke begroting is voor grote projecten rekening gehouden met verschillende posten voor stijgende bouwkosten."

Verwacht werd dat de gemeenteraad in het voorjaar van 2024 een besluit zou nemen, en de verbouwing deze zomer zou starten. Nu is niet duidelijk wanneer er een akkoord is, en zal de verwachte einddatum in 2026 waarschijnlijk ook niet gehaald worden.