Westfries Museum opent deuren op tijdelijk nieuwe locatie: multimediashow over Hoorn

Donderdag opent het Westfries Museum hun tijdelijk nieuw onderkomen in de Statenpoort aan de Nieuwstraat in Hoorn. Met een spectaculaire multimediashow en een podwalk over de geschiedenis van Hoorn.

De boodschap van museumdirecteur Ad Geerdink is gelijk helder: "Het is geen museum. Verwacht er ook geen schilderijen aan de muur." Nou ja, bijna geen schilderij dan. Want het enorme 17e-eeuwse kunstwerk 'De Slag op de Zuiderzee' van Jan Blanckerhoff blijft wel hangen aan de muur van de voormalige raadszaal van het oude stadhuis. Sterker nog, het maakt onderdeel uit van de show.

"In vogelvlucht word je meegenomen door de geschiedenis van Hoorn die op de muren wordt vertoond", legt Geerdink uit. Met aandacht voor de mooie verhalen, maar ook de zwarte kant van de stadsgeschiedenis.

De show spreekt het proefpubliek aan dat alvast een kijkje mag nemen. "Je hoort toch wel nieuwe dingen. In het museum loop je langs schilderijen. En dit is toch een heel andere insteek. En dan komt er ook nog die stadswandeling bij", aldus de Hoornse Esther die met haar dochter Marjolein mee is.

'In Hoorn moet je vooral omhoog kijken'

Daarmee doelt de vrouw op de podwalk. Twee wandelingen: door de stad of langs de haven. Met je telefoon word je langs monumenten geleid, terwijl gids Edson da Graça (bekend van tv-programma's als Heel Holland Bakt Kids en Hollands Got Talent) het verhaal van Hoorn vertelt.

En daarbij komt Ad Geerdink met een goede tip als je sowieso eens rustig door Hoorn loopt: "Het loont hier altijd om omhoog te kijken. Daar zie je zoveel meer."

Nog meer pop-up activiteiten

De podwalk en multimediashow in de Statenpoort start aankomende donderdag. En daar blijft het niet bij. Want bij het museum hebben ze nog veel meer plannen, vertelt de museumdirecteur. "We zijn bezig om te bedenken wat we kunnen met de lege museumgebouwen. Daar komen activiteiten die aansluiten bij wat er de stad georganiseerd wordt. Zoals de Hoornse stadsfeesten, Open Monumentendag en herdenking van de Slag op de Zuiderzee. We zitten zeker niet stil."