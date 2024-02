Explosiegolf voorbij? Vijf Alkmaarse veiligheidsrisicogebieden opgeheven

Er zijn geen aanwijzingen dat het nodig is om het “verregaande pakket aan maatregelen” tegen de explosiegolf in Alkmaar te verlengen, zegt burgemeester Anja Schouten. De vijf veiligheidsrisicogebieden worden daarom vanaf morgen opgeheven. Wel blijft er voorlopig cameratoezicht en extra surveillance van politie in de getroffen wijken.

Preventief fouilleren zou volgens zowel het OM als de politie dankzij het afgenomen risico niet langer nodig zijn. Ook de sluitingen van de drie woningen aan de Ruusbroechof, Olieslagerstraat en Lekstraat worden daarom niet verlengd. Die gaan in de aankomende twee weken weer open, dus dan kunnen de bewoners terugkeren.

Het verscherpte toezicht van de afgelopen weken lijkt een positief effect te hebben gehad, verklaart de burgemeester. “De maatregelen hebben goed gewerkt. Er zijn geen nieuwe incidenten geweest. We hebben verschillende explosies verijdeld en er zijn tien verdachten aangehouden”, zegt burgemeester Schouten.

Geen kinderspel

De politie en het Openbaar Ministerie melden dat daarvan nog zes personen tussen de 17 en 24 jaar in voorlopige hechtenis zitten. Geen van de verdachten komt uit Alkmaar, maar uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. “Dit is geen kinderspel of een kwajongensstreek, hier zit een organisatie achter.”

De camera’s blijven de komende maanden wel hangen. Rond april of mei wordt bekeken of dat moet worden verlengd. “Mocht het opnieuw spannend worden, kunnen we zeker weer opschalen. Maar ik hoop dat dit niet nodig is”, reageert Schouten.

Bewoners zijn per brief geïnformeerd. Direct betrokkenen brengt de gemeente persoonlijk op de hoogte. Ook worden er nog een aantal bewonersavonden georganiseerd.