Verdronken en gestikt: bloembollen staan in kletsnatte grond

De tulpenbollen konden dit jaar door de extreme regenval pas erg laat de grond in. Daardoor, en omdat het sindsdien niet is gestopt met regenen, is het nog maar de vraag of de tulpenvelden straks wel volledig in bloei komen te staan. Veel boeren in Noord-Holland zien nu al de eerste voortekenen van een oogst met enorme schade.

Schade op een bollenveld van een anonieme boer - Foto: Jan Jong/Aangeleverd

Bollenboer Jan Jong uit Andijk heeft de afgelopen tijd met leden ogen naar de ontwikkeling van zijn tulpen gekeken. De schade op zijn bollenpercelen is inmiddels aardig zichtbaar. Toch moet de echte schade nog blijken, als ze gaan oogsten. Er zijn wel al een aantal voortekenen die duiden op een slechte oogst. "Tulpen komen niet op, omdat ze zijn verzopen en gestikt", zegt Jong. De schade die de bollenboer bij zijn tulpen langzaam tevoorschijn ziet komen is niet uitzonderlijk. Na een rondgang blijkt dat er meer boeren kampen met dezelfde problemen. Beperkt houdbaar Tulpenbollen moeten in het najaar de grond in. Bollen zijn, in tegenstelling tot zaden, beperkt houdbaar. Door een uitzonderlijke hoeveelheid regen van het najaar in 2023 duurde het voor bollenboeren erg lang voordat zij uiteindelijk konden beginnen met telen. Jong noemt het een bijzondere situatie. "Je hebt normaal gesproken altijd wel een beetje schade, maar dit was wel een bizar najaar." Jong herinnert zich de laatste keer dat het zo hard regende amper nog, hij denkt aan tientallen jaren geleden.

"In deze tijd moet je niet te veel kijken, want dan word je heel zenuwachtig" Maarten Vijn, bollenboer uit Wieringermeer

Bij bollenteler Niels Kreuk, eveneens uit Andijk, is de schade nog niet zo zichtbaar als bij zijn collega. "Dat kan ik pas eind april zien, als ze beginnen te groeien. Dan zie ik precies welke tulpen niet zijn gekopt." Maar zelfs gekopte tulpen zijn niet altijd een garantie voor een goed gelukte bloem. "Het kan wel een bloemetje worden, maar het kan dat de kwaliteit niet hetzelfde is." Bollenboer Maarten Vijn uit Wieringermeer legt uit dat die gekopte tulpen met een korte levensduur 'noodbloei' heet. "Dat is een slecht teken, want de bloem groeit dan niet door."

"Zij mijden hun percelen nu, omdat ze niet willen dat hun humeur wordt verpest" Peter de Wit, bollenboer uit Anna Paulowna

Ook Vijn begint de onregelmatigheden in zijn percelen op te merken. Hij bekijkt over één à twee weken de schade. "In deze tijd moet je niet te vaak kijken, want dan word je heel zenuwachtig", zegt hij. Bij bollenboer Peter de Wit uit Anna Paulowna valt de schade nog mee, maar hij ziet dat er veel collega's om hem heen het minder hebben getroffen. "Zij mijden hun percelen nu, omdat ze niet willen dat hun humeur wordt verpest", zegt hij. Kwaad al geschied Bollenteler Kreuk is een optimist van aard, maar hij probeert wel reëel te blijven. "Normaal denk je 'ik wacht nog wel even met telen', maar dat was afgelopen jaar gewoon geen optie. Er was werkelijk geen enkele periode waarbij de grond droog genoeg was." Vijn heeft hoop dat het hem is gegund, maar ook hij vreest dat het straks toch tegen zal vallen. "We hebben zo zitten klooien met z'n allen het afgelopen jaar. Het zal niet meevallen. Dat heeft voor velen zeker effect op de opbrengt." Toch is Vijn positief ingesteld, als het een mooi voorjaar wordt zal het met zijn percelen hopelijk nog wel goedkomen. "Het kwaad is al geschied, de schade kan ik later pas echt zien", zegt hij.