Kletsnat najaar zorgt voor uitpuilende bollenschuren in de Noordkop

De aanhoudende regen zorgt voor problemen bij de bollenboeren. Normaal gaan in oktober en november de nieuwe bollen de grond in. Maar het is zo nat dat planten er voorlopig niet in zit. Vooral op de kleigrond in de Wieringermeer is er nog geen beginnen aan.

Foto: Bollenschuren vol door ongekend nat najaar - Matthijs Gemmink/NH

"Het is een zeiknat jaar, zoals we dat zeggen. En we lopen flink achter in de planning", zegt bollenboer Maarten Vijn aan de Wierweg bij Slootdorp. In zijn schuur staan de kisten vol bollen klaar om geplant te worden. "Dit zijn tulpenbollen, die mogen de grond in, het liefst zo snel mogelijk. Dan kan de kachel hier weer uit."

De situatie is uitzonderlijk te noemen. De vele regen maakt de velden onbegaanbaar, voor de bollen is het geen goede start om nu de grond in te gaan. "Je wil dat de bollen onder goede omstandigheden de grond in gaan. Dan kunnen ze goed wortelen, genoeg zuurstof houden en in het voorjaar mooi opkomen." Tekst gaat verder onder de video.

Bollenschuren in de Noordkop liggen nog vol door ongekend nat najaar: "Dit is uniek" - NH

De problemen spelen niet alleen in de Wieringermeer. Ook op de zandgronden rond Breezand en Anna Paulowna, waar het water wat beter weg kan lopen, is de regen een spelbreker. "Ik kan me niet herinneren dat het zolang achter elkaar heeft geregend", zegt Matthé van Lierop, voorzitter van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur in het Noordelijk Zandgebied: "Het regent al sinds de herfstvakantie. Dit is uniek." Hij ziet dat er ook in zijn omgeving nog maar weinig bollen de grond in gaan. "Dat is maar mondjesmaat. Er worden al wel wat lelies geoogst. Die bollen moeten dan ook nog de schuur in terwijl die nog vol staan met andere bollen. Als het zo doorgaat, komt er krapte in de bollenkisten want die raken dan ook op." Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Bollenschuren vol door ongekend nat najaar - Matthijs Gemmink/NH