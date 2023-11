Noodpompen ingezet in strijd tegen ongekende regenval: "Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt"

In de strijd tegen de hevige regenval zijn er de afgelopen periode zeven extra noodpompen geplaatst. Het hoogheemraadschap spreekt van een unieke situatie. "In mijn tijd heb ik dit nog nooit meegemaakt", zegt woordvoerder Marko Cortel. Hoe zorgen de pompen ervoor dat Noord-Holland niet overstroomt?

Foto: Regendruppels - ANP

Het KNMI noemde de maand oktober al de natste sinds het begin van de metingen in 1906. En ook november belooft kletsnat te worden. "Normaal valt er in november in Noord-Holland tachtig tot negentig millimeter regen. Als het zo doorgaat als nu, halen we dat vandaag of morgen al", vertelt Marko Cortel van het hoogheemraadschap. Noodpompen In de strijd tegen die hevige regenval, heeft het waterschap zeven noodpompen door het hele werkgebied gezet. Die zijn geplaatst bij gemalen in de omgeving van Zijpe, Hoogwoud, Spanbroek, Heiloo, de polder van Starnmeer, Assendelft en in de buurt van Aartswoud. "Die noodpompen staan allemaal naast een bestaand gemaal, waar het moeite kost om het water naar beneden te krijgen." "Het is echt ongekend wat er allemaal achter elkaar valt", verzucht Cortel. "Als je het eenmaal een beetje op peil hebt, valt er een uur later weer zo'n gigantische klap regen dat je weer helemaal opnieuw moet beginnen. Het land is echt verzadigd."

Waarom valt er nu zo veel regen? De dag begint vandaag op heel wat plekken met zon, maar later op de dag maakt dat weer plaats voor buien. De rest van de week blijft het ook wisselvallig en regenachtig, aldus NH-weerman Jan Visser. Visser legt uit waar al die regen vandaan komt. "Voor een deel betalen we nu de rekening voor de warme september en eerste helft van oktober. Het zeewater is daardoor heel warm", legt Visser uit. Het zorgt ervoor dat verschillende storingen boven de Noordzee op elkaar botsen wat ertoe leidt dat er nog meer regen valt. Daardoor regent het in de kustprovincies vaker dan in het oosten van het land, vertelt de weerman.

Er is één plek in de provincie die wat extra aandacht nodig heeft van het Hoogheemraadschap: de zogenaamde Amstelmeerboezem. Dat is het gebied rondom het Amstelmeer in de Noordkop. "Daar kost het meer moeite om het water naar beneden te krijgen. In het puntje van de Noordkop is de afgelopen dagen heel veel regen gevallen, veel meer dan bijvoorbeeld in de regio Purmerend." Daarom heeft het waterschap contact gezocht met provincie Noord-Holland. "Die hebben de Kooysluis bij Den Helder opengezet. Daar stroomt nu een miljoen liter water per minuut doorheen." Tekst loopt door onder de video van de Kooysluis.

Kooysluis in Den Helder is veranderd in een rivier - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier/NH Nieuws

Ook op Texel is er veel wateroverlast. In de Eierlandpolder op het eiland staat erg veel water. Om dat af te kunnen voeren, heeft het Hoogheemraadschap een dammetje doorgegraven in de Roggensloot. "Het water komt daardoor sneller bij de gemalen terecht." Maar het is door de hele provincie aanpoten voor het waterschap. "Door onze vier grote gemalen in de provincie, bij Den Helder, Schardam, Monnickendam en het Zaangemaal, stroomt nu 8,8 miljoen liter per minuut. Dat zijn dik twee olympische zwembaden per minuut."

Ik kan me niet herinneren dat we ooit zo'n langdurige periode van regen hebben gehad Marko Cortel, woordvoerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Daarom rijst de vraag: kan het Hoogheemraadschap dit allemaal wel aan? Cortel: "We kunnen het aan. Maar je merkt wel aan de collega's dat dit een uitzonderlijke situatie is. Ik kan me niet herinneren dat we ooit zo'n langdurige periode van regen hebben gehad. Het gaat goed, maar het is voor ons wel opletten geblazen."