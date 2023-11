Bollenkwekers in West-Friesland hopen op droog weer

Het is najaar en dat betekent dat de bloembollen de grond in mogen. Toch liggen de akkers in West-Friesland bij veel kwekers er nog kaal, drassig én verlaten bij. Oorzaak: de vele regenval van de afgelopen weken. En dus is het wachten op droog weer. "De afgelopen 25 jaar is het niet zo nat geweest als nu."

Hij geeft aan dat er 600 kuubkisten met bloembollen al vier weken staan te wachten om geplant te worden. "Ongeveer 20 miljoen bloembollen", berekent Jong. "Het wordt echt tijd. Voor Sinterklaas moet het wel gebeurd zijn, anders loopt het werk in elkaar over."

Het is dus wachten geblazen. Ook de komende dagen is er regen voorspeld. Eén van de bollenkwekers die het weer goed in de gaten houdt, is Jan Jong uit Andijk. Met zijn 40 hectare grond is er flink wat werk aan de winkel. "Het is toch wel zorgelijk", zegt hij. "Het is noodzakelijk om op tijd te beginnen, zodat we een goede wortel kunnen kweken."

"Er zitten nog heel weinig bloembollen in de grond", vertelt ze. Ze sprak gisteren nog een bollenkweker die niet aan het werk kan. "'Het is voornamelijk wachten op droog weer', zeggen ze dan. En dat is vervelend, er komen straks veel werkzaamheden tegelijk. Het is nog geen reden tot paniek, maar wel zaak dat het snel de grond in gaat." Bij veel telers begint de tijd te dringen als het zo nat blijft. Het planten van bloembollen loopt door tot half december.

Na een van de natste oktobers ooit gemeten , blijft het ook in de eerste week van november maar regenen. En dus hollen de bollenkwekers in West-Friesland achter de feiten aan, weet Trude Buysman van LTO Noord. Door de strijd tegen het vele regenwater ligt het werk op het land van de bollenkwekerijen stil. Én omdat het zo nat is, kunnen akkers op dit moment niet opgeknapt en bewerkt worden.

Hoewel kweker Wesley Boots uit Venhuizen al een paar weken wacht om te beginnen met het planten van bollen in de grond, is de ontstane situatie bij hem nog te overzien. "Het is nat, erg nat ja. Als ze er maar met kerst in zitten", zegt hij met een lach. "We hebben gelukkig nog even."

Hij voegt eraan toe dat er sinds begin oktober in Venhuizen ruim 200 millimeter aan regen is gevallen. Om al dat water weg te krijgen, heeft hij afvoergreppels gegraven. "In ieder geval kunnen we deze week nog niet beginnen met planten. Hopelijk is het volgende week wat droger."