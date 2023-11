Tijd dringt voor bloembollenkwekers: "Al zou het maar een week droog blijven"

Het geduld van bloembollenkwekers in West-Friesland wordt behoorlijk op de proef gesteld. De overvloedige en alsmaar aanhoudende regenval van de afgelopen periode heeft het akkerland bepaald niet onberoerd gelaten: grote gedeelten staan al tijden blank en in natte grond gedijen bollen slecht. Gevolg is dat telers noodgedwongen in de wachtstand blijven staan. En dat terwijl de 'deadline' van 15 december al aardig dichtbij begint te komen.

Grond ongeschikt om te planten

Hoewel die datum nog een maand verderop is, biedt de staat van het land momenteel niet veel hoop. "Je ziet wel, het is gewoon hartstikke nat", vertelt Kreuk terwijl hij een homp grond van het perceel in zijn handen houdt. "De grond glimt gewoon."

Wie nu toch bollen in de grond stopt, komt hoogstwaarschijnlijk van een koude kermis thuis. "De vraag is of het überhaupt lukt", zo legt Kreuk uit. "Je moet best wat grond verzetten. En als je dat niet goed doet, dan liggen de bollen niet netjes onder de grond. Dan krijg je daar weer schade van. En ook de kans op vorstschade is dan groter."