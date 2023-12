Na uitzonderlijk nat najaar kunnen de bollen eindelijk de grond in

De tulpenbollen kunnen na een lange periode van regen nu eindelijk de grond in. Het gaat voorzichtig aan, het land is op veel plekken nog behoorlijk nat. Echt los kunnen ze dus niet. Maar er is een flink begin gemaakt.

"We zijn blij dat we aan de gang kunnen", zegt Peter de Wit uit Anna Paulowna terwijl hij zijn trekker bestuurt, "We moeten tussendoor de bak steeds vullen met bollen. We rijden stroken van 500 meter lang. Dan gaat er wel wat bollen doorheen". Hij heeft nog flink wat werk te doen. In totaal moet er 50 hectare gevuld worden. "Dat redden we deze week nog wel."

Het seizoen verliep heel raar dit jaar. Het najaar was erg nat, vanaf de herfstvakantie regende het bijna continu en dus was planten geen optie. De schuren bleven dus volstaan. Ondertussen bleven er ook nog bollen op het land staan, zoals lelies, die eigenlijk allang gerooid hadden moeten worden.

Nu komt alles tegelijk. "Wij hebben het gelukkig precies gered wat ruimte betreft in de schuren", vertelt De Wit, "We hebben zelfs een collega nog even kunnen helpen die wel al ruimte te kort kwam".

