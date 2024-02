Unieke prestatie Wormerveerder Reinier Honig; tien keer goud op NK stayeren

In Alkmaar gaf provinciegenoot en profwielrenner Cees Bol het startschot voor de race over 50 kilometer, oftewel 200 ronden. In de discipline stayeren rijden de renners ieder zo dicht mogelijk achter een grote motor, waarvan de bestuurder rechtop staat om de renner uit de wind te houden.

Na ruim 45 minuten kwam Honig als eerste over de finish. Haarlemmer Serginho Wilhaus, de winnaar in 2023, kwam als tweede over de streep. Glenn van Nierop uit Wieringerwaard pakte brons en zorgde zo voor een volledig Noord-Hollands podium op dit NK.

Unieke reeks

Honig won zijn eerste titel stayeren in 2005 en was in de drie edities daarna ook de beste. Na zijn profcarrière op de weg keerde hij terug bij het stayeren en werd hij tussen 2017 en 2022 nog eens vijf keer kampioen. Honig is tevens de regerend Europees kampioen op dit niet-olympische onderdeel.