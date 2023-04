Hoe Cees Bol populair werd in België (en via kaas een fanclub kreeg)

Cees Bol is de enige Nederlandse wielrenner met een Belgische fanclub. Het begon allemaal met de naam van de geboren Zaankanter, die nu in Alkmaar woont. In het Vlaamse dialect betekent die naam namelijk letterlijk een bol kaas. Dat zorgde voor hilariteit en verbazing bij een Belgische vriendengroep.

In België waren de vrienden aanwezig bij een koers waar de Noord-Hollander ook reed. Na een aantal biertjes kwam er een ludiek weddenschap tot stand. "Wie noemt nu zijn zoon Cees als je achternaam Bol is? Mijn vrienden hebben mij uitgedaagd om toen een interview met hem te houden en dan te gaan vragen wat zijn lievelingskaas is", vertelt Patrick Engelen.

"Ik dacht eerst dat het een serieus interview was, maar merkte al snel dat dat niet zo was" wielrenner Cees Bol

En zo geschiedde. Engelen deed een hilarisch interview en dat vormde de basis voor de oprichting van de Cees Bol fanclub Toreke. "Ik dacht eerst dat het een serieus interview was, maar merkte al snel dat dat niet zo was. Een paar maanden later kreeg ik van diezelfde man een berichtje dat ze een fanclub van mij hadden opgericht. Die zag ik niet aankomen", vertelt een stralende Bol. Tekst gaat door onder de foto.

De Belgische Cees Bol fanclub - NH Sport / Thomas Brood

De fanclub pakt het serieus aan. Met een breed arsenaal aan echte Cees Bol-merchandise reizen ze de wielrenner achterna tijdens diverse wielerwedstrijden. Dit doen ze in een bestickerde, luxe bus waar uiteraard hun held op staat.

"Ze vragen zich af waarom wij een Nederlander supporteren en niet een Belgische renner" Mark Engelen, Cees Bol fanclub Toreke