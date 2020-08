Slagroom voorlopig verboden voor wielrenner Cees Bol

SCHOORL - Zaterdag start voor Cees Bol de Tour de France. Vandaag maakte hij zijn laatste ritje en at hij zijn laatste punt appeltaart in Noord-Holland. "Zonder slagroom. Voor de Tour even niet. Dat is brandstof waar je niets mee kan", aldus Bol.

De appeltaart werd vandaag gebakken door voormalig wielrenner Wim Botman. "Om de zoveel tijd stuurt Wim een berichtje in de groep dat er weer een taart klaarstaat. Dan is er altijd een enthousiaste groep op de been om even te stoppen bij Wim", aldus een relaxte Bol.

Kopman

Cees Bol is de kopman van Team Sunweb deze Tour. Doel is om een ritzege te pakken met de vrijbuitersploeg. "Ik wil niet de hele Tour ophangen aan één resultaat, maar als wij er niet eens bij in de buurt komen en het lukt niet dan zullen wij daar zeker niet tevreden over zijn", aldus Bol.

Corona-maatregelen

Dinsdag vertrekt Bol naar Nice waar zaterdag de Tour zal starten. Woensdag ondergaat hij dan de laatste corona-test en begint het leven in de zogenaamde "Tour-bubbel". "Als vanaf de laatste test alle mensen van de ploeg negatief zijn en alle renners van alle ploegen in de bubbel blijven. Dan is er in theorie een kleine kans op een besmetting", vertelt Bol over de strenge maatregelen voor- en tijdens de Tour de France.