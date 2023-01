Na het NK jeugdwielrennen nu ook het NK stayeren naar Alkmaar, Ronde van Oudorp op de tocht

Het NK stayeren wordt mogelijk op dinsdag 28 februari in het Sportpaleis Alkmaar gehouden. "Die datum hebben wij voorgesteld richting wielerbond KNWU. Zij moeten alleen nog akkoord geven op die datum. Ze zijn absoluut enthousiast over het evenement", vertelt Joeri Stoop van de organisatie.

Het was lange tijd onzeker of het NK stayeren door kon gaan in het Sportpaleis Alkmaar. Wielervereniging Alcmaria Victrix organiseerde de afgelopen het NK, maar is daarmee gestopt. Uitbater Sport Alkmaar wilde dit niet overnemen "Wij zijn in onze stichting gek van wielrennen en daarom willen wij graag wedstrijden organiseren. Baanwielrennen is ontzettend mooi en wij hebben zo'n baan in Alkmaar. Daar moet je wat mee doen", aldus Stoop.

NK jeugdwielrennen

Eerder slaagde Stoop erin om het NK jeugdwielrennen naar Alkmaar te halen. "Mijn zoon is gaan wielrennen toen het EK in Alkmaar was. Hij heeft zich vorig jaar geplaatst voor het NK jeugdwielrennen. Ook over dat evenement was hij enthousiast. Zo ben ik ook enthousiast geraakt om dit te gaan organiseren. Er komen straks zo'n 750 kinderen naar Alkmaar. Mooier wordt het niet", laat een enthousiaste Stoop weten.

Ronde van Oudorp

De stichting van Joeri Stoop wil graag het Nederlands wielrennen een impuls geven en is dus druk bezig met het organiseren van meerdere wedstrijden. Toch kan de stichting niet alles organiseren. Na een afwezigheid van 28 jaar keerde in 2019 De Ronde van Oudorp terug.

Toch is de kans niet heel groot dat de Ronde van Oudorp dit jaar gaat plaatsvinden. "Dat staat nog open. Wij gaan ons eerst focussen op het NK. Als wij na de zomervakantie nog energie hebben om De Ronde van Oudorp te organiseren dan gaan wij daar naar kijken. Ik moet samen met mijn organisatie kijken of er nog rek in zit, maar op dit moment moeten wij alle bronnen qua sponsoren en vrijwilligers al aanspreken. Dat houdt ook een keer op", vertelt Stoop.

Cross

Het NK jeugdwielrennen en het NK Stayeren zijn niet genoeg, want de stichting wil misschien ook een cross naar Alkmaar halen. "Je hebt de Amsterdamse Cross Competitie. Dat is een ontzettend leuke competitie. Het is meer een hersenspinsel, maar wellicht kunnen wij daar deel van uitmaken", aldus Stoop.