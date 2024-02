Het college van Medemblik wil dit jaar beginnen met vijf kleine windmolens op boerenerven in Andijk, Wervershoof en Oostwoud, om alvast wat praktijkervaring op te doen. Wat is daarvan het effect op de leefomgeving?

Maar liefst vijftien ‘kandidaten’, met name agrarische ondernemers, toonden interesse in deze pilot. Uit deze pool zijn er uiteindelijk vijf geselecteerd die er dit jaar mee aan de slag gaan.

We hebben het hier niet over de enorme joekels die we al kennen langs de Westfrisiaweg, tussen Zwaagdijk-Oost en Westwoud. Het gaat om molens met drie wieken en een maximale ashoogte van 15 meter, bedoeld om eigen energie op te wekken. Ook moet de windmolen 15 jaar op het erf blijven staan, met een uitloop tot 25 jaar. De agrariërs zijn zelf verantwoordelijk voor de ‘benodigde investeringen‘, benadrukt de gemeente.

Verrommeling tegengaan

Om verrommeling van het boerenlandschap in Medemblik tegen te gaan, wil de gemeente de windmolen zo zorgvuldig en goed mogelijk inpassen. "We gaan samen met MOOI Noord-Holland en de agrariërs kijken naar de beste plek op het erf. We houden hierbij rekening met de vastgestelde richtlijnen en verordening van de provincie. We kijken ook naar het type molen. Welke geeft het rustigste beeld voor de omgeving en valt het meest weg in het landschap?", aldus wethouder Harry Nederpelt.

De gemeente werkt toe naar een leefomgeving zonder fossiele brandstoffen en kleine windmolens vormen hierbij een ‘welkome aanvulling‘. In het eerste kwartaal van 2025 wordt de pilot geëvalueerd.

Eind februari wordt dit voorstel besproken in de commissievergadering, waarna de gemeenteraad op 14 maart een besluit moet nemen.