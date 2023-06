Ook Medemblik gaat overstag: gemeente ziet ruimte voor kleine windmolens op (boeren)erf

Gemeenten in West-Friesland mikken steeds vaker op kleine - erfgebonden - windmolens, nu ook Medemblik overstag is gegaan. Het moet (agrarische) ondernemers het gehele jaar door zelfvoorzienend maken. Een pilot moet uitwijzen of dit haalbaar is.

Als het aan de gemeente Medemblik ligt, mogen (agrarische) ondernemers op het erf een kleine windmolen van 15 meter hoog plaatsen. "Het lijkt harder nodig dan ooit tevoren, simpelweg omdat netbeheerder Liander de snelheid waarmee het stroomnet verzwaard moet worden niet aankan", aldus wethouder Harry Nederpelt. Volgens hem kan een 'erfmolen' een mogelijke oplossing bieden voor het stroomnetwerktekort.

Toch hebben sommige fracties hun twijfels. Zo diende D66, Morgen! en GemeenteBelangen (GB) afgelopen week een amendement in, waarin zij pleiten om eerst te beginnen met een pilot. Het kreeg bijval van de hele gemeenteraad.

Vingers aan de pols houden

D66-fractievoorzitter Cor Vlaar wijst op het verleden, toen er in 2014 een protestbeweging op gang kwam. "In het verleden werden grote windmolens als onmenselijk beschouwd. Ze deden afbreuk aan het karakteristieke landschap en dorpskernen. Daarom moeten wij de vinger aan de pols blijven houden."

Met dat in het achterhoofd wil Vlaar - dankzij een pilot - eerst ervaring in het veld opdoen. "Wat is de impact op de omgeving? Zorgt het voor geluidsoverlast en slagschaduw? Hoe groot is de animo? Dat kunnen we hiermee toetsen, voordat we een beslissing nemen."

Eerst zonnepanelen op het dak

Ook plaatst hij er een kanttekening bij. "Boerenbedrijven moeten eerst het dak vol leggen met zonnepanelen. Als het aantoonbaar onvoldoende is, kunnen ze aan de slag met een kleine windmolen." Volgens hem zijn zon en wind complementair aan elkaar. "We moeten kijken naar oplossingen om de fossiele industrie de nek om te draaien." Wethouder Harry Nederpelt staat hier niet onwelwillend tegenover: "We gaan de uitdaging aan en gaan eerst met een pilot aan de gang."

De gemeente Medemblik gaat aan de slag met het opstellen van de spelregels. Die moeten het mogelijk maken dat kleine windmolens in het Medemblikse landschap kunnen verrijzen. "Kleine windmolens in de bebouwde kom zijn uitgesloten", zegt Vlaar. Pas na een pilot neemt de gemeenteraad een besluit.