Melkveehouder plaatst eigen windmolen: 'Hij levert tweederde van de stroom'

Het is een fikse investering, maar dan heb je ook wat. Melkveehouder Marco Jaapies uit Hensbroek liet een windturbine op zijn erf plaatsen voor eigen gebruik. Kosten: 180.000 euro plus de onkosten voor onderhoud. De 'boerenmolen', die een dikke 20 meter de hoogte in torent, zal echter voor een aanzienlijk deel van de energie zorgen die hij nodig heeft voor zijn bedrijf. "Hij levert 80.000 kilowatt op", aldus Jaapies. "En dat is zo'n tweederde van ons stroomverbruik."

Een eigen windmolen is een fikse investering maar levert veel stroom op - NH Nieuws

In de noordelijke provincies is het al een jaren een vertrouwd beeld bij boeren: een eigen windturbine op het erf. En vanaf nu is het ook in Noord-Holland mogelijk, vertelt wethouder Rosalien van Dolder. "Het is eigenlijk pas heel recent dat de provincie Noord-Holland het heeft toegestaan dat er ook kleine turbines mogen komen voor eigen gebruik. Hier staat een blije wethouder Duurzaamheid uit Koggenland." Vooral voor melkveehouders windmolen aantrekkelijk Het zijn met name melkveehouders die kiezen voor een eigen windturbine, zo leert de ervaring van boeren uit Friesland en Groningen. "Wij melkveehouders verbruiken dag en nacht stroom", legt Marco uit. "We hebben melkrobots en een voerrobot. Die draaien dag en nacht door. En dan is een windmolen, die 's nachts ook gewoon zijn werk doet, een uitkomst."

Quote "Onafhankelijkheid in de energie geeft een rustig gevoel" marco jaapies, melkveehouder

Overigens wedt de melkveehouder niet op één paard: Marco heeft meer duurzame ijzers in het vuur. Zo is het dak van de schuur bedekt met zonnepanelen. Daarnaast laat 'ie ook de warmte van de vers gemolken melk niet onbenut. "De koeienmelk heeft een temperatuur van 37 graden Celsius", vertelt Marco. "En via het systeem kunnen we daarmee ons huis verwarmen en zorgt het voor ons benodigde warme water." Overigens kan Marco, mocht het nodig zijn, altijd terugvallen op het traditionele energienet. Maar met normale weersomstandigheden is de melkveehouder nu compleet onafhankelijk in zijn energievoorziening. En dat is een groot goed in de huidige energiemarkt. "We hebben natuurlijk wel de investeringskosten van de windmolen en de zonnepanelen. Maar die bedragen zijn bekend, dus voor de komende tijd weten we waar we aan toe zijn. Dat geeft een rustig gevoel." Jaapies hoopt met een jaar of zeven à acht alle investeringen te hebben terugverdiend.