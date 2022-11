Kleinere windmolen kan nu ook een plek krijgen bij poelier Barry in Hoogwoud

De eerste geïnteresseerden melden zich al bij de gemeente Opmeer. Eén daarvan is Barry Dam die een poeliersbedrijf runt in Hoogwoud. Met het oog op de toekomst heeft hij in de afgelopen tien jaar al de nodige verduurzamingsslagen gemaakt. "We zijn volop bezig om ons bedrijf toekomstbestendig te maken. We zien links en rechts kleinere ondernemers omvallen en dat willen wij natuurlijk voor zijn." Zo heeft Barry al 300 zonnepanelen en een zonneboiler geplaatst. "Daar plukken wij nu de vruchten van. Hoewel ons energieverbruik is toegenomen, hebben we stabiele zomermaanden met veel zon achter de rug. Daardoor blijft de situatie nog behapbaar, ook voor onze klanten. We hoeven onze kosten niet door te berekenen. Dus dit is eigenlijk een win-winsituatie."

Geen weerstand

Maar omdat zijn koelcellen en vriezers 'overuren' draaien, heeft hij het hele jaar energie nodig. Een 'boerenmolen' biedt daarin een oplossing. "Dan kan een kleinere windmolen een interessante optie voor ons zijn. Uiteindelijk willen we het hele jaar zelfvoorzienend zijn. Zon en wind vullen elkaar dan mooi aan."

Waar normaal veel verzet is tegen de mogelijke komst van (grote) windmolens in een dorp, valt het in Hoogwoud nog mee. "Het gaat om windmolens tot 15 meter op boerenerven. Ze hebben er geen last van, omdat 'ie achterop ons perceel staat. Het werpt ook geen schaduw op de omgeving. Ook andere agrariërs in Opmeer reageren enthousiast, omdat ze met hun energievraag worstelen. Nu is het afwachten tot we een vergunning kunnen aanvragen."

