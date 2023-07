Gemeente Alkmaar wil windmolens op boerenerf onder strenge voorwaarden toestaan

"Het moet voldoen aan de cultuurhistorische waarden en mag niet in kwetsbare natuur of vlieggebieden van vogels staan"

Er zijn namelijk flink wat voorwaarden verbonden aan de aanvraag. "Het kan, tenzij het bedrijf in de buurt staat van monumenten en karakteristieke panden. Het moet voldoen aan de cultuurhistorische waarden van de omgeving en mag niet bij kwetsbare natuur of in vlieggebieden van vogels komen te staan", zegt wethouder Anjo van de Ven.

Daarnaast moet de hoogte van de windmolen ook passen bij de grootte van het erf. "We kijken naar het volledige 'erfensemble'", vervolgt ze. "Wat staat er op het erf, hoe is het ingericht, wat is er aan beplanting en water. In dat geheel moet de molen passen."

Nog niets officieel

De aanvraagprocedure, die momenteel zo'n zes maanden duurt, is in het nieuwe voorstel ingekort. "Er ligt nu een concept klaar waarover mensen kunnen meedenken, het is nog geen officieel collegebesluit", benadrukt de wethouder. "We gaan het nu voorleggen aan de dorpsraden en de gemeenteraad. In september houden we in de dorpen twee bijeenkomsten."

Vorige maand ging de gemeente Medemblik ook akkoord met een pilot voor erfgebonden kleine windmolens. Melkveehouder Marco Jaapies uit Hensbroek plaatste er vorig jaar oktober al eentje op zijn erf. En hoewel het dan een flinke duit mag kosten, levert het volgens Jaapies ook veel op. "Hij levert 80.000 kilowatt, dat is zo'n tweederde van ons stroomverbruik."