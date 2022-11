Staat de Schermer straks vol met windmolens?

Melkveehouder Jan van der Vliet uit Grootschermer wil achter op zijn erf een windmolen plaatsen. Veel omwonenden zijn daar allesbehalve blij mee. D e aanvraag is echter al in een vergevorderd stadium en vanavond buigt de gemeenteraad zich er over. Daar zullen tegenstanders van zich laten horen.

De Schermer is wereldberoemd om haar historische windmolens. De poldermolens - boven- en ondermolens - maalden in de 17de eeuw de Schermer droog. Maar moderne windmolens bedreigen het vlakke landschap, vrezen polderbewoners.

Bovenstaande illustratie is het schrikbeeld van onder meer Sander Ottolander uit Grootschermer. Hij is een van de omwonenden die vanavond bezwaar zal maken tijdens de commissievergadering. De windmolen die de melkveehouder wenst, zou zo'n 800 meter bij zijn huis vandaan geplaatst worden. "Als ik in mijn woonkamer sta en uit het raam kijk, dan zie ik hem." Hij vindt het plan waardeloos.

Polder vol met molens

"Daarom ga ik vanavond zeker inspreken. Allereerst wil ik vragen waarom ons prachtige landschap niet beschermd wordt." Volgens Ottolander is één windmolen niet per se het probleem, maar als één boer het mag dan mogen straks alle boeren het. Zijn angst is dat het historische polderlandschap straks vol staat met moderne windmolens.

De bewoners maken zich niet alleen zorgen om het aanblik van de Schermer. Volgens hen is ook het proces niet netjes is verlopen. "We zijn helemaal niet op tijd geïnformeerd", stelt ook Alex Huges van de Dorpsraad Grootschermer. "Ze nemen straks misschien een besluit over de komst van een windmolen waar bewoners niks vanaf wisten."

Ook daar gaat Ottolander wat over zeggen tegen de raadsleden en de wethouder. "Ik ga ze vragen waarom ze inwoners niet eerst raadplegen over zo'n belangrijke beslissing voor onze leefomgeving."

'Groen boeren'

Maar niet iedereen is negatief. Er zijn ook bewoners die het 'groene boeren' juist erg aanmoedigen. En het klimaat is ook een van de redenen waarom boer Jan van der Vliet de windmolen besteld heeft.

De windturbine wordt ongeveer 20 meter hoog en komt op zijn eigen grond te staan. In onderstaande video legt de melkveehouder waarom hij zo'n molen wil.