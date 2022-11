Komst metershoge zendmast verdeelt Schermerhorn: "Niet mooi, maar wel noodzakelijk"

Gruwelijk en een verkwanseling van het dorpsgezicht maar ook een noodzakelijk kwaad. De komst van een 25 meter hoge antennemast van telecomaanbieder Vodafone zorgt voor verdeeldheid in Schermerhorn. Het idee is om de mast vlak bij sportvereniging Sporting S te plaatsen. "Ik snap de gemeente Alkmaar niet, dit is echt de slechtst denkbare plek", aldus een van de bewoners.

Want veel bewoners vinden de voorgenomen plek van de zendmast op een steenworp afstand van de kerk en het monumentale Regthuysje verbijsterend. "Ik heb het idee dat de gemeente nooit is komen kijken, dit is echt zo verstorend voor het landschap", vertelt bewoner Margriet Veldhuis.

Aan de andere kant is de bereikbaarheid op bepaalde plekken in het dorp echt een probleem. Daar weten de mannen van sportvereniging Sporting S alles van. "In de sporthal is er geen bereik", vertelt beheerder Piet Groot. "Als scheidsrechters de uitslagen door moeten geven dan moeten ze soms naar buiten lopen."

De mast komt nu voor de deur van Sporting S, toch is voorzitter Henrico Timmer daar niet rouwig om. "Het is niet mooi, maar wel noodzakelijk. In het appartement van mijn vader en moeder in het bejaardencomplex is geen bereik. Dat is ook gewoon gevaarlijk, juist daar zou het op orde moeten zijn."

Bewoners voeren ondertussen actie tegen de komst van de zendmast. Achter veel ramen hangen actieposters. NH Nieuws sprak met voor- en tegenstanders