Strijd van Hilversumse buurt tegen metershoge zendmast lijkt zinloos, mast mag er komen

De strijd van de Hilversumse wijk Anna's Hoeve tegen de komst van een metershoge zendmast in hun wijk lijkt zinloos. Volgens de gemeentelijke spelregels is zo'n hoge mast daar gewoon toegestaan, waardoor Hilversum het verzoek van een mobiele telefoonprovider wel móet toestaan.

Daarnaast blijkt de locatie op de Harry Banninkstraat ook de enige locatie te zijn waar de zendmast kan komen. Na vijf jaar onderzoek en meerdere plekken bekeken en onderzocht te hebben, blijkt dat er maar één realistische optie is. Dat is bij de rioolwaterzuivering, wat vlakbij de nieuwbouwwijk is.

Nu blijkt dat de gemeente geen enkele reden heeft om de zendmast te weigeren. Volgens het gemeentebestuur is het zelfs toegestaan om een zendmast van 55 meter te plaatsen. En omdat dit mag volgens de spelregels, is het niet de gemeenteraad die een besluit moet nemen over het verlenen van de vergunning, maar gaan burgemeester en wethouders daarover. En er zijn dus geen echte redenen om het verzoek af te wijzen.

Verbazing alom bij de omwonenden, die vorige maand een online-petitie zijn gestart. Het doel is om zoveel mogelijk digitale steun te vergaren - de teller staat nu op 198 - om de gemeente ervan overtuigen dat een 40 meter hoge mast totaal niet past in de wijk Anna's Hoeve.

De kwestie houdt de buurt nu al een week of zes bezig. De commotie ontstond nadat er bij de bewoners een brief op de deurmat lag met daarin de mededeling dat er een concreet plan ligt om een hoge zendmast te gaan plaatsen op de Harry Banninkstraat, vlakbij de rioolwaterzuivering. Deze 40 meter hoge paal moet de zendmast vervangen die nu nog op een gebouw op het Philipscomplex staat.

"Wanneer de huidige masten uit zullen gaan en er geen definitieve vervanger is gevonden, zal er geen dekking zijn in dat gebied"

Omdat het Philipsterrein over een paar jaar verandert in een nieuwe woonwijk is er geen plek meer voor de huidige. Het contract tussen de eigenaar van het complex en de mobiele telefoonprovider is opgezegd. Een nieuwe zendmast is nodig in Hilversum-Oost, want anders dreigen er bereikbaarheidsproblemen te ontstaan, waaronder die voor alarm- en hulpdiensten, aldus het college.

Bereikbaarheid hulpdiensten

"Wanneer de huidige masten uit zullen gaan en er geen definitieve vervanger is gevonden, zal er namelijk geen dekking zijn in dat gebied door alle operators die zenden in Nederland, waarmee de 112-bereikbaarheid in het gebied in gevaar komt", luidt de verduidelijking vanuit het Hilversumse raadhuis.

Het college benadrukt dat er nog geen aanvraag is ingediend door het telecombedrijf. In de antwoorden op de vragen van coalitiepartij Hart voor Hilversum geven burgemeester en wethouders wel aan dat er voldoende redenen zijn om ja te zeggen tegen het verstrekken van de vergunning. Maar 'de definitieve beoordeling over de impact op de directe omgeving is nog niet gemaakt', omdat het telecombedrijf zich dus nog niet officieel gemeld heeft.