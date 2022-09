Hilversumse buurt schrikt van plan van metershoge zendmast, petitie gestart

Bewoners van de Hilversumse nieuwbouwwijk Anna's Hoeve zijn zich rotgeschrokken van een plan voor een metershoge zendmast in hun buurt. Er moet een mast van zeker veertig meter hoog komen. De buurt is een petitie gestart om de gemeente ervan te overtuigen geen vergunning af te geven. "Zo’n hoge zendmast plaats je hier niet", zo klinkt het.

Wat de opstellers van de petitie betreft, is er niet goed over nagedacht. Daarnaast vinden ze dat de plaatsing van deze telecommast helemaal niet mag volgens de regels en geven zij aan dat er betere alternatieven te vinden zijn. Hun verzoek aan de gemeente is dan ook om met alle betrokken partijen tot een passende oplossing te komen.

Bewoners vinden dat de bedachte plek ongeschikt is. "Anna’s Hoeve is een prachtige plek aan aan de oostkant van Hilversum, gelegen aan de heide, het Laarder Wasmeer en het groen van Anna’s Hoeve. Vanaf het uitzichtpunt op de Anna’s Berg heb je een uniek panoramisch uitzicht over heel Hilversum en de natuur eromheen. Daar plaats je geen 40 meter hoge zendmast."

Het voornemen van het telecombedrijf heeft de wenkbrauwen doen fronsen in de Hilversumse buurt. Bewoners zijn verrast en zetten nu alles op alles om te voorkomen dat deze zendmast daadwerkelijk een plek krijgt in Anna’s Hoeve.

De ophef in de wijk is groot sinds er enkele weken geleden een brief op de deurmat plofte met daarin de mededeling dat een mobiele telefoonprovider een zendmast wil plaatsen op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie vlakbij de woonwijk. Het gaat om een mast van zo’n veertig meter hoog. Deze zou een vervanging zijn van een mast op een van de gebouwen op het Philipscomplex, verderop in Hilversum.

Al 5 jaar aan het speuren naar geschikte plek in nieuwbouwwijk

De mobiele telefoonprovicer zou al vijf jaar bezig zijn met het vinden van een plek voor een zendmast in Anna's Hoeve. Coalitiepartij Hart voor Hilversum wil van het college van burgemeester en wethouders weten waarom de bewoners niet van deze lange zoektocht op de hoogte zijn. Zij weten namelijk pas een paar weken dat het telecombedrijf dit voornemen heeft in hun wijk.

Zelf is de partij ook verbaasd, want de aangedragen plek zou volgens de gemeente voldoen aan de eisen, maar de gemeenteraad is hiervan niet op de hoogte. Hart voor Hilversum wil hier tekst en uitleg over hebben.

Een andere zaak die wordt aangekaart in het setje schriftelijke vragen gaat over de jarenlange onderhandelingen tussen Vodafone en de brandweer. Beide partijen zijn blijkbaar in gesprek geweest met elkaar om een mast te plaatsen op de kazerne aan de Kamerlingh Onnesweg. Uiteindelijk heeft dat geen resultaat gehad. Nu is de vraag wat de reden is dat deze onderhandelingen niet vruchtbaar zijn geweest. Hart voor Hilversum meent dat het dak van de brandweerkazerne best geschikt kan zijn, want hier kan een lagere mast op komen.