Bewoners Schermerhorn in verzet tegen komst antennemast: "Hij is monsterlijk"

De aankondiging dat Vodafone een antennemast van 25 meter hoog in Schermerhorn wil plaatsen, zorgt voor behoorlijk wat onrust in het dorp. Het idee is om de mast te plaatsen aan de Oostmijzerdijk vlakbij sportvereniging Sporting S. Omwonenden vinden dat het dorpsgezicht wordt aangetast en voeren actie. "Zo'n gruwelijk lelijke mast hoort toch niet tegen zo'n mooi dorp aan", verzucht bewoner Rob Josselet.

Rob Josselet was onaangenaam verrast toen hij vorige week een brief op de mat kreeg over een informatiebijeenkomst in sporthal De Mijse over de antennemast. In de brief staat dat Vodafone in overleg met de gemeente heeft besloten om een vrijstaande mast te plaatsen aan de Oostmijzerdijk. Daar staat nu al een paal met een sirene die gebruikt wordt voor het maandelijkse luchtalarm.

Het verschil is echter dat de nieuwe mast 25 meter hoog wordt. "Hij is van alle kanten te zien", vertelt bewoner Josselet. " Zo'n monsterlijke mast hoort toch op een industrieterrein? De kerktoren is al eeuwen een baken in het landschap. Moet die straks wedijveren met zo’n lelijke, beeldbepalende mast? En dan hebben we het nog niet eens over de gezondheidsrisico's door de straling. Er moet toch wel een ander oplossing te bedenken zijn."

Witte vlekken

Maar zoals in de brief te lezen staat zijn er geen mogelijkheden om de antenne op een hoog gebouw of bijvoorbeeld een hoogspanningsmast of schoorsteen te zetten. Die zijn er volgens Vodafone namelijk niet. "Daarom is de enige mogelijkheid hier het realiseren van een vrijstaande mast", zo staat te lezen in de brief.

Het bereik in Schermerhorn is al jaren een probleem. Daarom is Piet Groot van sporthal De Mijse in ieder geval geen tegenstander van de mast. "Ik geef toe dat het niet heel erg mooi is, maar als je bij ons in sporthal bent, heb je al geen bereik meer. In het dorp zijn heel veel witte vlekken. Het is heel simpel: als je wil telefoneren hebben we die mast gewoon nodig."

En nee, Groot loopt niet binnen nu er in de toekomst mogelijk een mast wordt geplaatst voor zijn deur. "De grond is niet van ons, maar volgens mij van de gemeente Alkmaar. Wij verdienen er dus niks aan. Als het wel onze grond was geweest, had die mast er allang gestaan", vertelt Groot lachend.

Stiekem

Voor Rob Josselet en andere bewoners is de mast echter een doorn in het oog. Ook het feit dat alleen bewoners in een straal van 250 meter een uitnodiging hebben gekregen voor de informatiebijeenkomst vinden ze niet netjes. "Het is een allemaal een beetje stiekem, alsof ze het er snel even doorheen willen drukken."

De bewoners laten het er dan ook niet bij zitten. Ze delen nu flyers uit met de boodschap allemaal naar de informatiebijeenkomst op 10 november te komen en hun stem te laten horen. De bewoners hebben in ieder geval de VVD van Alkmaar aan hun zijde. De partij heeft aan het college een aantal kritische vragen gesteld over het nut en de noodzaak van de mast.

Morgen meer over de antennemast in Schermerhorn