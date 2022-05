Regthuysje Schermerhorn in oude luister hersteld: "Ik heb het voor Jaap afgemaakt"

Het Regthuysje in Schermerhorn heeft een complete metamorfose achter de rug. Deze week wordt de laatste hand gelegd aan het monumentale pand uit 1766. De 75-jarige Chris van der Spank uit Westbeemster is trots op het eindresultaat, maar ook emotioneel over het feit dat haar man Jaap de feestelijke opening op 15 mei niet meer mee kan maken. "Het was een droom van mijn man om het huisje op te knappen. Voor hem heb ik het daarom ook afgemaakt."

Het stel kreeg de smaak te pakken en er volgden meer monumentale panden die met veel gevoel voor authenticiteit werden gerestaureerd. Aangezien er bij voorgaande projecten tegenwerking was van gemeentes was Chris er op een gegeven moment wel klaar mee. Toch kwam er nog één project: het witte huisje in Schermerhorn.

De liefde voor het restaureren van oude panden begon voor Chris en haar man Jaap met een vervallen stolp in Westbeemster. "Eigenlijk stonden alleen de buitenmuren nog", vertelt ze aan NH Nieuws over de boerderij waar ze nu nog woont. "We hebben het van binnen compleet opgebouwd en ingericht zoals het er vroeger ook uit zag."

Er is ontzettend veel werk verzet om het Regthuysje in oude luister te herstellen. Chris is in de geschiedenis van het pand gedoken en dat was nog niet al te makkelijk, omdat er niet veel over te vinden is in de archieven. "We weten wel dat hier recht gesproken werd, dus hebben we beneden zijn spreekkamer gemaakt, op de eerste verdieping zijn woonkamer en op de zolder zijn slaapkamer."

Erfenis aan het dorp

Alle oude spulletjes om het huisje in te richten waren snel voor handen. In de loop der tijd hebben Chris en Jaap het nodige aan antiek verzameld. "Mijn huis staat nog vol, ik denk dat ik nog wel een woning in kan richten met alles wat we hebben verzameld, maar dit is echt mijn laatste project. Zo denkt de timmerman er ook over, haha."

Op 15 mei wordt het Regthuysje feestelijk geopend en kan iedereen een kijkje nemen. De dorpsbewoners zijn volgens Chris blij dat het Regthuysje nu straalt als nooit tevoren. "Ik krijg heel veel leuke reacties van mensen die het ontzettend mooi vinden, dat is hartverwarmend." Dat ze er zoveel geld ingestoken, deert haar niet. "Ik zie het als mijn erfenis aan het dorp maar ik heb het vooral voor Jaap gedaan. Wij willen graag dingen bewaren voor de toekomst zodat mensen zien hoe vroeger geleefd werd. Het is heel dankbaar werk en daar ben ik trots op."