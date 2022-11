Meerderheid raad voor gevreesde 'boerenmolens' in polderlandschap van de Schermer

Een meerderheid van de Alkmaarse gemeenteraad is akkoord met het voorstel voor een 'boerenmolen' in de Schermer. Volgens GroenLinks, Leefbaar Alkmaar, ChristenUnie en D66 ontbreekt het de gemeente aan beleidsregels om de ingediende aanvragen af te wijzen. "Niemand wil dat het een rommeltje wordt in de mooie Schermer, maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor de toekomstige klimaatproblemen", zegt raadslid Steven Smit tijdens de gemeenteraadsvergadering vanavond.

Afbeelding ter illustratie: één molen per kavel

De Schermer staat bekend om haar historische windmolens. Melkveehouder Jan van der Vliet uit Grootschermer wil op zijn erf een duurzame windmolen plaatsen. Met hem zijn er nog vier andere agrariërs in de omgeving die een aanvraag hebben ingediend. Niet iedereen uit de Schermer is even blij met die aanvragen. De windturbines zijn flinkerds van zo'n 20 meter hoog en verschillende bewoners zijn bang dat straks de hele polder ermee volstaat. 'Bescherm ons landschap' Een van de inwoners die bezwaar maakt, is Sander Ottolander uit Grootschermer. Hij woont zo'n 800 meter verderop en vindt dat moderne windturbines de karakteristieke, vlakke polder zullen vervuilen. "Waarom wordt ons prachtige landschap niet beschermd?", vroeg hij zich eerder af tegenover NH Nieuws. Maar een meerderheid van de raad vindt dat 'boerenmolens' in agrarisch gebied nodig zijn om boeren te ondersteunen in het verduurzamen. Zo blijkt vanavond uit de raadsvergadering. Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar zegt in principe tegen horizonvervuiling te zijn, maar dat de energiecrisis vraagt om een andere, duurzame aanpak. "We moeten zuinig omgaan met fossiele energie en duurzame energie beter benutten."

"Wat betekent de goedkeuring voor die andere aanvragen die er nu liggen?" Ruud van Lier, raadslid OPA

Ook GroenLinks is voorstander van 'boerenmolens' in agrarisch gebied. "We moeten de boeren helpen en ruimte geven in plaats van verduurzamen in de weg te staan." Volgens GroenLinks voldoet aanvraag van de melkveehouder aan de voorwaarden van de Provinciale Omgevingsverordening. "Dus we keuren 'm goed. Klaar", reageert Roy Seignette. Ben Bijl van BAS noemt het draagvlak onder bewoners belangrijk, maar zegt ook dat "agrarische en economische belangen moeten worden meegewogen". Verschillende raadsleden, zoals Ruud van Lier (OPA) en Christiaan Peetoom (VVD) stellen dat de dorpsraden niet zijn geraadpleegd en ook te laat over de aanvraag zijn geïnformeerd. Van Lier wijst de voorstanders op het Alkmaarse coalitieakkoord, waarin staat dat dorpsraden en kernen moeten worden versterkt en geraadpleegd. Afspraken met burgers Volgens Van Lier is 7 jaar geleden tijdens de fusie heel duidelijk afgesproken dat er geen windmolens in de Schermer zouden komen. "Wat zijn afspraken met burgers nog waard?", vraagt hij zich af tijdens de vergadering. "En wat betekent de goedkeuring voor de andere vier aanvragen die er nu liggen?"

Schermermolens - Peter Bijkerk

Ronald van Veen van ChristenUnie verklaart: "We hebben twee jaar lang zitten slapen. Omdat er geen nieuwe beleidskaders zijn vastgesteld, is er dus ook geen mogelijkheid de aanvragen af te wijzen." "Het Rijk en de provincie bepalen samen met LTO uiteindelijk het agrarisch beleid", gaat Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar verder. "Dorpsraden gaan niet over de bedrijfsvoering van een agrariër. Het beleid waar we ons nu op baseren, is twee jaar geleden door de provincie gemaakt. Daarin staat dat deze windmolens in de polder zijn toegestaan." Motie voor beleid Om ervoor te zorgen dat er voor aanvragen in de toekomst wél beleid bestaat, dient Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar daarnaast een motie in. Naast het voorstel werd ook de motie door een meerderheid van de raad goedgekeurd. "Het gaat nu over deze aanvraag, maar het gaat straks om meer molens, dus deze motie is echt nodig. Het klinkt vervelend, maar we zijn nu eenmaal met een meerderheid."