Voortaan kleine windmolens op het erf? Agrariërs in Medemblik enthousiast

Nu de politiek in Medemblik - dankzij een pilot - het licht op groen heeft gezet voor kleine windmolens in de gemeente, staan agrariërs al in de rij. Maar liefst acht 'kandidaten' hebben inmiddels interesse getoond. De inschrijving blijft open tot 1 oktober.

Realistische weergave van een kleine windmolen, met zonnepanelen - Foto: via E.A.Z. Wind

Het balletje kwam aan het rollen, nadat veel agrariërs in plattelandsgemeente Medemblik aangaven het wel te zien zitten om een kleine windmolen op hun (boeren)erf te plaatsen. Zo kunnen ze op een duurzame manier hun eigen energie opwekken, en dat het hele jaar door - ze hebben vooral in het najaar en in de winter véél elektriciteit nodig. Daarom stelde het college van Medemblik een beleidskader op, om de bouw van kleine molens mogelijk te maken. "Het lijkt harder nodig dan ooit tevoren, simpelweg omdat netbeheerder Liander de snelheid waarmee het elektriciteitsnet verzwaard moet worden niet aankan", zei wethouder Harry Nederpelt eerder tegen NH.

Steeds meer West-Friese gemeenten staan zogeheten 'erfmolens' toe De gemeente Memdemblik schaart zich, in navolging van buurgemeenten Koggenland en Opmeer, in het steeds langer wordende rijtje gemeenten die inspelen op de groeiende behoefte van agrariërs om in hun eigen energiebehoeften te voorzien. Zo plaatste melkveehouder Marco Jaapies uit Hensbroek, een klein dorp in Koggenland, eind oktober een kleine molen op zijn erf voor eigen gebruik. Een primeur. "Het is eigenlijk pas heel recent dat de provincie Noord-Holland het heeft toegestaan dat er ook kleine windmolens mogen komen", vertelde wethouder Rosalien van Dolder eerder tegen NH. Ook Opmeer ging uiteindelijk overstag en is druk bezig om een toetsingskader op te stellen.