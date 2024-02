Extinction Rebellion gaat ondanks oproep Halsema zaterdag toch demonstreren op A10

De boodschap van Extinction Rebellion is duidelijk: zij gaan aankomende zaterdag om 12.00 uur de A10 op en gaan daar niet meer zomaar weg. "Onze eis: we blijven totdat ING stopt met fossiel", klonk het tijdens de briefing vanavond.

Extinction Rebellion wil dat de ING Bank stopt met het financieren van bedrijven die iets te maken hebben met de fossiele industrie. De actiegroep is zich bewust dat zij waarschijnlijk nog een lange weg te gaan hebben voordat hun doel wordt bereikt. "Het is geen sprint, het is een marathon."

Brief

De brief die Halsema vandaag aan de actiegroep stuurde en in het bezit is van AT5, werd vanavond kort benoemd. "Deze hebben we met jullie gedeeld. Er bestaat een grote kans dat de gemeente dat niet toelaat en de politie op ons afstuurt en wij worden gevorderd en worden aangehouden", aldus de organisatie van Extinction Rebellion. "Neem genoeg eten en drinken mee en houd er in je achterhoofd rekening mee dat het laat kan worden."

Afgelopen februari werd duidelijk dat actievoerders die de wet overtreden een sneller en harder politieoptreden konden verwachten, bijvoorbeeld een directe boete. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) lieten dat weten in een gezamenlijke verklaring.

Extinction Rebellion is zich bewust van die mogelijkheid en liet vanavond weten: "Als je beboet wordt, ga dan niet ter plekke betalen. Film als het kan wat er gebeurt en wat de politie zegt, dat is belangrijk voor de advocaat om te helpen. Ga niet op dat moment betalen en geef niet toe aan de druk van de politie."

'Onaanvaardbaar risico'

Door de A10 te blokkeren nam Extinction Rebellion in december volgens Halsema al een 'onaanvaardbaar risico'. "Hiermee geeft u naar mening van de driehoek onvoldoende blijk van bewustzijn van de risico’s die verbonden zijn aan een demonstratie."

Volgens Halsema heeft Extinction Rebellion aangegeven dat ze hun deelnemers dit keer voorbereiden op die risico's. "Maar u kunt echter niet concreet maken hoe u daarin op veilige wijze gaat voorzien, en geeft u vooral aan dat u ervan uitgaat dat de driehoek uw demonstratie zal faciliteren en maatregelen treft."