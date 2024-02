Burgemeester doet 'dringende oproep': ga zaterdag niet demonstreren op A10

Femke Halsema hoopt dat de Extinction Rebellion toch nog afziet van de geplande demonstratie van komende zaterdag. Dat laat de burgemeester weten in een brief aan de actiegroep. Extinction Rebellion wil zaterdag voor de tweede keer de A10 blokkeren.

Extinction Rebellion wil dat de ING Bank stopt het met financieren van bedrijven die iets te maken hebben met de fossiele industrie. De actiegroep heeft aangegeven zaterdag op de snelweg te willen blijven zolang ING daarmee blijft doorgaan.

Verboden

Op 30 december organiseerde Extinction Rebellion al een eerste demonstratie op de A10, ter hoogte van het oude hoofdkantoor van ING. De demonstratie werd door Halsema verboden.

Dat is nu opnieuw het geval. In haar brief noemt Halsema de 'zeer grote veiligheidsrisico’s', onvoldoende garanties voor een ongehinderde doorgang van nood- en hulpdiensten en de bereikbaarheid van het nabijgelegen ziekenhuis Amsterdam UMC, locatie VUmc als belangrijkste redenen voor dat besluit.

Voorbereiding

Door de A10 te blokkeren nam Extinction Rebellion in december al een 'onaanvaardbaar risico', aldus Halsema. "Hiermee geeft u naar mening van de driehoek onvoldoende blijk van bewustzijn van de risico’s die verbonden zijn aan een demonstratie."

Volgens Halsema heeft Extinction Rebellion aangegeven dat ze hun deelnemers dit keer voorbereiden op die risico's. "Maar u kunt echter niet concreet maken hoe u daarin op veilige wijze gaat voorzien, en geeft u vooral aan dat u ervan uitgaat dat de driehoek uw demonstratie zal faciliteren en maatregelen treft."

Andere plek

Volgens Halsema zou Extinction Rebellion ervan uitgaan dat dat de weg zaterdag van tevoren wordt afgesloten. Uit een mail die de actiegroep naar de driehoek stuurde maakt de burgemeester op dat ze ook geen gebruik willen maken van een alternatieve locatie. "De driehoek betreurt deze opstelling", aldus Halsema.

De burgemeester hoopt dat de demonstranten er alsnog voor kiezen om niet op de snelweg, maar op het grasveld aan de voet van het voormalig ING-gebouw te laten plaatsvinden. "Deze plek doet recht aan de door u gewenste symboliek, met ruim zicht op het voormalige ING-gebouw."

Halsema zelf zegt overigens te betwijfelen dat die symbolische waarde de belangrijkste reden is om op de A10 te demonstreren, omdat de bank al 10 jaar weg is uit het gebouw. "Het doel van uw actie lijkt er vooral op gericht het verkeer te verstoren en op die manier aandacht te vragen voor een bepaald onderwerp. De gevolgen voor het verkeer zijn daarmee niet een bijeffect van de actie, maar lijken een doel op zich."

Niemand vervolgd

Voor de eerste blokkade op de A10 hield de politie uiteindelijk 400 demonstranten aan. Bijna allemaal werden ze kort daarna zonder boete of identiteitscontrole werd vrijgelaten. Ook de zeven demonstranten die langer vast bleven zitten, werden uiteindelijk niet vervolgd.