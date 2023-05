Actievoerders Extinction Rebellion bij Haarlems provinciehuis opgepakt én vrijgelaten: "Zullen blijven pushen"

De demonstranten drongen vanmiddag door tot in de tuin van het provinciehuis, waar ze tenten opzetten. Aan het balkon van het gebouw werden spandoeken opgehangen. "We zijn via een ladder omhoog gegaan en kwamen uit op een balkon waar meerdere banners zijn opgehangen", vertelt Ten Brink.

Het protest had een korte adem. Nadat twee demonstranten werden direct opgepakt nadat ze de banner hadden opgehangen, drie kwartier later werd de rest van de actievoerders opgepakt. "Dat was vanwege schending van de Wet openbare manifestaties, wat inhoudt dat het niet was toegestaan om daar te demonstreren", vertelt de woordvoerder van de actiegroep.

'Absoluut een vervolg'

De actievoerders is door de politie verteld dat ze een boete kunnen verwachten voor het niet opvolgen van een bevel van de politie om het terrein te verlaten. Na twee uur werd de hele groep weer vrijgelaten, aldus Ten Brink. Ontmoedigd is de actiegroep niet.

"Dit krijgt absoluut een vervolg", vertelt de woordvoerder. "Extinction Rebellion trekt vooral aan de bel bij de politiek, en dan moet je toch echt bij de provincie Noord-Holland zijn. We blijven pushen tot alle vergunningen worden ingetrokken en Tata Steel wordt gesloten."