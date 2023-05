Extinction Rebellion voert opnieuw actie bij Tata Steel: "We lopen slaapwandelend de afgrond in"

In een reactie laat Tata bij monde van woordvoerder Martin van de Velde weten wel positief tegenover de actie te staan. "Ze hebben een belangrijk signaal" zegt Van de Velde. "Hun boodschap is in principe dezelfde als de onze, namelijk dat er gestopt moet worden met kolen. Zo staan wij er ook in, alleen de methode die ze hanteren is anders dan die van ons."

Maar woordvoerder van de groep Peter Jamin ontkent dat. "Ik hoop dat mensen niet moe worden van de actie, maar van het gebrek aan beleid. Ik hoop dat mensen kwaad worden over wat er gebeurt, dat er te weinig gebeurt, dat we op deze manier slaapwandelend de afgrond inlopen".

Aanhangers van Kappen met Kolen, een actiegroep die onderdeel is van Extinction Rebellion, houden iedere maand op de maandag een zogenaamde die-in-actie. Actievoerders storten zich daar dan voor dood ter aarde op het moment dat het luchtalarm gaat. De vraag is of de actie niet in kracht inboet als die maandelijks op precies dezelfde plek op hetzelfde tijdstip wordt afgedraaid.

"We moeten stoppen met kolen, zo staan wij er ook in, alleen volgen zij een andere methode"

Radicale teksten in verkeerde keelgat

Afgelopen maand werd Tata Steel in verlegenheid gebracht. Enkele medewerkers van de staalfabrikant hadden in besloten Facebook- en WhatsAppgroepen uitlatingen gedaan, die later door de leiding van het bedrijf zeer werden afgekeurd.

'Gewoon eroverheen rijden', 'Arbeit macht frei' en 'een ritje in gloeiend heet vloeibaar ijzer' werd er onder meer over de actievoerders gezegd. De radicale uitspraken schoten in het verkeerde keelgat bij de CEO van het bedrijf.

"De taal die wij hebben gelezen en gehoord is volstrekt onacceptabel, kwetsend en keuren wij ten sterkste af", zei Hans van den Berg, CEO van Tata Steel Nederland. Met betrokkenen zou een 'stevig gesprek worden gevoerd'.

Iedere maand actie? "Hoort bij het werk"

Nog voor de actie van vandaag afliep, werd alweer een volgend actiemoment gepland. Actieleider Peter Jamin over de vraag of dat nodig is: "Ik ben bang van wel, want ik ben bang dat de boel hier tussen nu en volgende maand niet op slot gaat, maar wie weet, een mens kan blijven dromen".

Martin van de Velde van Tata reageert gelaten op het bericht dat er volgende maand weer demonstratief 'gestorven' wordt voor de hoofdingang van het bedrijf. "Dat schijnt zo te zijn, dat het vaste prik is op de eerste maandag van de maand. Ik kijk er niet bijzonder naar uit maar ik heb er ook geen bijzondere hekel aan, het hoort bij het werk."