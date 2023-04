Leiding Tata Steel keurt extreme taal leden ondernemingsraad af: "Volstrekt onacceptabel"

'Gewoon eroverheen rijden', 'Arbeit macht frei' en 'een ritje in gloeiend heet vloeibaar ijzer.' Het zijn een paar van de radicale uitspraken van Tata Steel-medewerkers, als reactie op een aangekondigd protest van actiegroep Kappen met Kolen, zo meldt het Noordhollands Dagblad. De uitlatingen in een WhatsApp- én een Facebookgroep zijn de directie van het staalconcern volledig in het verkeerde keelgat geschoten.

Tientallen aanhangers van Kappen met Kolen, een actiegroep die verwant is aan Extinction Rebellion, willen maandag een zogenaamde die-in-actie houden, waarbij de actievoerders voor dood op de grond gaan liggen. In een WhatsAppgroep waarin leden van de Tata Steel deelondernemingsraad Operations met elkaar communiceren en een besloten Facebookgroep, wordt met radicale taal gereageerd op de plannen van Kappen met Kolen, zo meldt het Noordhollands Dagblad.

Hans van den Berg, CEO van Tata Steel Nederland, heeft inmiddels met een statement gereageerd op de uitspraken van de medewerkers. "De taal die wij hebben gelezen en gehoord is volstrekt onacceptabel, kwetsend en keuren wij ten sterkste af", aldus de CEO. "Wij willen zo snel mogelijk alle feiten boven water hebben en met de betrokkenen een stevig gesprek voeren. Op basis daarvan zullen wij bekijken welke maatregelen genomen moeten worden"

De uitspraken in zowel de WhatsApp-groep als in de besloten Facebookgroep voor Tata Steel-personeel zijn schokkend. Wanneer een werknemer in de appgroep een nieuwsbericht deelt met de kop 'Tientallen ’dode’ mensen liggen maandag voor de deur van Tata Steel', reageert Gerrit Idema, vice-voorzitter van de centrale ondernemingsraad: 'Gelijk de oven in dan gaat het niet stinken'.

'Arbeit macht Frei als hint'

Een ander lid van de ondernemingsraad schrijft: 'Arbeit macht frei wou ik erbij zetten als hint'. Een andere opmerking luidt: 'Hebben wij die kist nog ergens liggen die we hebben gebruikt met de stakingen? Kunnen we ze gelijk wegdragen'. met toevoeging van smileys en een plaatje van een lijkkist.

Niet alle leden van de WhatsAppgroep zijn gediend van de uitspraken en laten weten per direct uit de groep te stappen, waarop het OR-lid dat de tekst 'Arbeit macht Frei' schreef zijn excuses aanbiedt.

In de Facebookgroep van Tata Steel-personeel wordt onder andere voorgesteld om de actievoerders te elektrocuteren. 'Gewoon overheen rijden. Ze zijn toch al dood', schrijft een ander. Een andere Tata-collega stelt voor de Kappen met Kolen-activisten een ’rondrit over het terrein’ aan te bieden in een wagon waarin gloeiend heet vloeibaar ruwijzer wordt vervoerd. En weer een ander wil de activisten een enkele reis geven naar een van de drie converters (vloeibaarstaalpannen) in de Oxystaalfabriek.

Niet zonder gevolgen

Kappen met Kolen heeft op social media gereageerd op de uitspraken, zij menen dat degenen die de uitspraken hebben gedaan, niet kunnen aanblijven als lid van de ondernemingsraad.

Gerrit Idema geeft in een verklaring aan het Noordhollands Dagblad aan zijn uitspraken 'te betreuren'.

"In deze appgroep heb ik als reactie op de die-in een opmerking gedaan die ik zeer betreur. De reactie kwam voort uit teleurstelling en emotie op het feit dat ik er moeite mee heb dat we elkaar het leven zuur maken. Als één van de grondleggers van het Groen Staalplan van Tata voel ik me teleurgesteld over het feit dat ik niet bij machte ben om o.a. Extinction Rebellion en andere zeer kritische, dan wel milieu-actiegroepen niet kan overtuigen dat we hetzelfde willen als waar jullie voor strijden. Namelijk een CO2-vrij Tata Steel en zo snel mogelijk kappen met kolen," schrijft de vice-voorzitter van de centrale ondernemingsraad.

Idem zegt dat hij zijn teleurstelling 'niet had mogen verwoorden zoals hij het heeft gedaan' en biedt 'zijn oprechte excuses aan' aan iedereen die hij 'in een kwaad daglicht voelt gesteld'. "Als persoon heb ik veel respect voor de idealen waar Extinction Rebellion voor staat en met name de geweldloze wijze waarop dat door mensen vanuit alle lagen van de bevolking wordt gedragen."