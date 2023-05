Extinction Rebellion bekladt provinciehuis Haarlem, commissaris van de koning kwaad

Actiegroep Extinction Rebellion heeft vanmiddag de tuin van het provinciehuis in Haarlem bezet. Zowel de gevel als het Dakota-monument bij het gebouw hebben ze tijdens deze demonstratie beklad met leuzen. Onder de noemer Kappen met Kolen vraagt de groep van zo'n 30 demonstranten opnieuw aandacht voor de vervuilende uitstoot van de staalfabriek. De politie heeft twee demonstranten aangehouden.

NH-verslaggever Rob Wtenweerde sprak in de binnentuin van het provinciehuis met een woordvoerder van de actiegroep. "We eisen dat de provincie eindelijk Tata Steel gaat aanpakken, dat gebeurt niet", vertelt ze. "Onze eis is dat Tata Steel wordt gesloten."

De groep heeft naast tenten ook een voorraad eten en drinken meegenomen en is van plan om in de binnentuin te blijven totdat de staalfabriek wordt gesloten. Naast spandoeken hebben ze met krijtspray leuzen op het pand gespoten.

Een woordvoerder van het provinciehuis bevestigt de bezetting aan NH. "Er zijn mensen van Extinction Rebellion in de tuin van het provinciehuis. Ze hebben er tentjes opgezet en ze hebben de gevel van ons monumentale pand beklad en het Dakota-monument. Dat betreuren we, dat monument is ter nagedachtenis van de slachtoffers van de ramp en dat zijn ook collega's van ons geweest."

'Respectloos en zeer kwalijk'

Ook Arthur van Dijk, commissaris van de koning, heeft op de bezetting van de actiegroep gereageerd. Het recht van demonstreren noemt Van Dijk 'een groot goed', de manier waarop dat vanmiddag is gedaan vindt hij 'respectloos en zeer kwalijk'.

"Met enige regelmaat bezetten ze ons kantoor. En dat laten ze zich weer vreedzaam door de politie wegdragen. Met het besmeuren van het monument waar de provincie de collega's herdenkt die omgekomen zijn bij de Dakota-ramp in 1996, wordt de grens van het betamelijke ver overschreden. Ik betreur dat zeer."

Dit is niet de eerste keer dat Extinction Rebellion bij het provinciehuis een vuist probeert te maken. Vorig jaar werd er ook al voor het gebouw geprotesteerd door enkele actievoerders. Toen hingen ze een spandoek aan het bordes met daarop de oproep aan de provincie om Tata Steel te sluiten.