OM: havenmedewerker misbruikte sleutelpositie om drugsinvoer te faciliteren

Uit de ontsleutelde berichten wordt duidelijk dat gebruikers van bepaalde groepschats onder andere probeerden te achterhalen of bepaalde schepen op de lijst van het overslagbedrijf stonden om gelost te worden en wanneer die arriveerden. Verder werd er vrijuit gesproken over kilo’s, de verdeling van investeringen, controles en mensen die te vertrouwen zouden zijn.

De opsporingsdiensten kwamen de man op het spoor dankzij gekraakte SkyECC-berichten. De verdachte had als havenmedewerker kennis over transporten en toegang tot IT-systemen en beveiligde gebieden. Hierdoor kon hij volgens het OM drugshandel via de haven mogelijk maken.

Sleutelrol

Volgens het OM was de verdachte één van de deelnemers aan die groepschats en gaf hij antwoorden op vragen van anderen. Zo zou hij namen van schepen hebben nagekeken op kantoor, lijsten met bootnamen die hij had ontvangen hebben doorgestuurd en foto’s van plattegronden van schepen. Hij deed dat maandenlang in 2020.

Toen de berichten in 2022 werden ontsleuteld en er een onderzoek naar hem liep, bleek hij volgens het OM nog onverminderd actief in het drugsmilieu en misbruikte hij zijn positie in de haven nog steeds voor criminele doeleinden. Tijdens een observatie in maart 2023 werd waargenomen dat hij zes kilo MDMA overhandigde. Ook toen vervulde hij volgens het OM een cruciale en coördinerende rol, hij was de schakel tussen twee koeriers.

Het OM rekent het de verdachte zwaar aan dat hij ernstig en langdurig misbruik heeft gemaakt van de sleutelpositie die hij had vanwege zijn werk in de haven. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.