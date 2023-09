OM: verdachten onderschepte coke Amsterdam verdienden miljoenen aan eerdere lading

Vier Noord-Hollanders die vandaag voor de rechter komen voor de invoer van cocaïne via de Amsterdamse haven, zouden al eerder drugs hebben geïmporteerd. Het gaat over een lading ter waarde van miljoenen euro's, een paar maanden vóórdat er in juli 2022 een container met 1.120 kilo coke tussen cacaobonen werd onderschept.

Dat concludeert het Openbaar Ministerie op basis van onderlinge communicatie tussen de verdachten. "Uit onderzoek is gebleken dat in december 2021 sprake is geweest van een geslaagd transport. Daaraan zouden in ieder geval drie van de vier verdachten iets verdiend hebben", aldus het OM.

In de Noord-Hollandse drugszaak 'Beal' staan vandaag, in de rechtbank van Schiphol in totaal vier mannen terecht.

Half juli 2022 onderschept de politie in de Amsterdamse haven coke. Tussen een lading cacaobonen zat bijna 1.200 kilo verstopt, met een straatwaarde van 38 miljoen euro, zegt justitie.

De vier verdachten die daarna worden aangehouden zijn twee Purmerenders; één is oud-havenmedewerker K. K (27), A. S. (29) uit Dijk en Waard. Hij werkte ten tijde van de onderschepping bij een Zaans transportbedrijf. De vierde verdachte is vrachtwagenchauffeur J. van C. (55) uit Enkhuizen.

Justitie wil miljoenen terug

Aan een eerder transport zou het tweetal uit Purmerend al ruim een miljoen per persoon hebben verdiend. De 29-jarige uit Dijk en Waard zou er 20.000 euro rijker van zijn geworden. Het Openbaar Ministerie wil die geldbedragen terugvorderen.

Bij de vierde verdachte, een 55-jarige man uit Enkhuizen, heeft het OM niet kunnen vaststellen hoeveel hij aan dit transport heeft verdiend, zo laat het OM aan NH weten.

De politie zou al langere tijd bezig zijn geweest met een onderzoek en door een gekraakte berichtendienst (Sky ECC) en een tip uit het criminele milieu de verdachten in deze zaak op het spoor zijn gekomen.

Later vandaag verschijnt bij NH een uitgebreid een verslag van de rechtszaak.