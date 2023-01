'Ingeluisde Enkhuizer chauffeur (55) coketransport getapt door politie'

De Enkhuizer werd vervolgens naar verluidt afgeluisterd en er zat een peilbaken onder zijn vrachtwagen en auto. De politie hoorde hem onder meer praten over dat hij zijn 'cabine uitsmolt' op die hete zomerdag. Niet veel later wordt de vrachtwagen door de douane onderschept.

Vanaf moment één ontkent hij bij de politie te hebben geweten dat hij die dinsdag 12 juli cacaobonen met daartussen harddrugs ging ophalen. Bronnen rondom het onderzoek vertellen NH Nieuws dat de West-Fries via via een verzoek had gekregen 'iets op te halen en ergens heen te brengen'.

J. van C. moest, net als zijn drie medeverdachten, vandaag voor de tweede keer tussentijds voorkomen in de Alkmaarse rechtbank. Maar weer was hij er niet, volgens zijn advocaat omdat hij herstellende is van een ziekenhuisopname in de penitentiaire inrichting (PI).

Corruptie in Amsterdamse haven? 'Cokeverdachten chatten over werkrooster en systemen'

De diensten vinden achterin 1.120 kilo coke tussen de vracht die even daarvoor is vertrokken vanuit het Amsterdamse Westelijk Havengebied. De lading komt oorspronkelijk uit het Zuid-Amerikaanse Ecuador. Waar deze vrachtwagen naartoe zou gaan, is niet duidelijk. De onderschepte lading zou een straatwaarde van tientallen miljoenen hebben.

Medeverdachte A.S. (29) uit Alkmaar was vandaag wel aanwezig in de rechtbank. Hij werkte op het moment van de arrestatie op het kantoor voor een Zaans transportbedrijf - met onder meer een containerterminal in Amsterdam - en bediende de knoppen om een container 'uit het systeem' te halen.

Maar de Alkmaarder ontkent het coketransport bewust te hebben doorgelaten. "Het gebeurde weleens vaker, het behoorde zelfs bij het dagelijks handelen. Ook van mijn collega's", zei de verdachte daarover. "Dan vonden we niks vreemds in die containers, waarna ze werden verwijderd uit het systeem."

De officier van justitie ziet dat anders. "Uit het proces-verbaal blijkt dat het niet waar is dat er structureel informatie uit het systeem werd gehaald, zeker niet zo snel na het inklaren. De verdachte is de spil geweest in dit verhaal. Vanuit zijn functie moest hij een rol spelen om deze drugs Nederland in te krijgen."

'Doelgericht te werk'

Zo gingen de verdachten volgens hem doelgericht en georganiseerd te werk. "Ze maakten geen haast of vergaten een toegangspasje." Mogelijk zouden de 'andere spelers' - de Amsterdamse I.Z. (41) en 27-jarige K.K. uit Purmerend (een voormalig medewerker van het transportbedrijf) - meerdere partijen drugs het land in hebben gesmokkeld.

In maart staat een volgende tussentijdse zitting gepland: mogelijk is er tegen die tijd ook meer bekend over de datum voor een inhoudelijke zitting. Over het voorarrest van A.S. wordt morgen meer bekend. De anderen blijven nog zeker drie maanden vastzitten.