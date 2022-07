'Havenmedewerker Amsterdam betrokken bij cokelading tussen cacao'

Eén van het viertal Noord-Hollanders dat eerder deze maand is opgepakt op verdenking van het binnenhalen van een cocaïnetransport van tientallen miljoenen euro's in Amsterdam, bediende de spoorbomen van het Westelijk Havengebied. Al in november zou er informatie zijn binnengekomen bij de politie over coke 'voor grote Amsterdamse criminelen'.

AT5 / Luuk Koenen

Dat melden bronnen rondom het onderzoek aan NH Nieuws. Het zou gaan om een 29-jarige man uit de regio van Alkmaar, door de politie aangeduid als een inwoner van Dijk en Waard, die werkt in de haven. Even terug: op 12 juli, vroeg in de ochtend, onderscheppen de politie en de douane in het Westelijk Havengebied een container met een cacaolading. Daartussen blijkt 1.120 kilo cocaïne verstopt te zitten. Naar verluidt kwam de container van een schip, dat via Rotterdam afkomstig is uit Cartagena (Colombia) en daarvoor Ecuador. Vier mannen zijn die dag gearresteerd. Naast de 29-jarige gaat het om de chauffeur van de vrachtwagen (55) uit Enkhuizen en twee mannen uit Purmerend. Tekst gaat door.

Bronnen melden dat bij twee verdachten tienduizenden euro's cash zijn gevonden, onder meer in het plafond. Ook trof de politie dure horloges aan en exclusief meubilair. Ook zouden deze Noord-Hollanders in het vizier van de politie zijn gekomen dankzij een informant. Tientallen miljoenen In november vorig jaar zou door diegene gemeld zijn dat er 'op korte termijn grote coketransporten' binnen zouden komen, in opdracht van 'grote Amsterdamse criminelen'. Het Openbaar Ministerie meldt dat het viertal wordt verdacht van medeplegen van de invoer van cocaïne. De rechtbank besliste gisteren dat ze nog zeker drie maanden vast blijven zitten - de maximale verlenging van voorarrest. De waarde in euro's van de onderschepte drugs zijn niet officieel bekendgemaakt, maar je kan zelf wel een rekensom maken. Als je er vanuit gaat dat één gram coke op straat tussen de 25 en 50 euro kost, zou de onderschepte cocaïne een waarde kunnen hebben tot 55 miljoen euro. Advocaat van één van de verdachten Vito Shukrula is om een reactie gevraagd, maar hij weigert commentaar te geven. De Amsterdamse stadsomroep AT5 maakte vorig jaar een groot verhaal over de Amsterdamse haven, waar een opvallende toename was van het aantal onderschepte kilo's coke. Toch blijft het aantal in vergelijking met de havens in Rotterdam en Antwerpen een schijntje. Lees hieronder het artikel van AT5.