Corruptie in Amsterdamse haven? 'Cokeverdachten chatten over werkrooster en systemen'

Voordat deze zomer ruim een ton cocaïne tussen cacaobonen de Amsterdamse haven binnenkwam, zijn er via versleutelde berichten afbeeldingen gedeeld van havensystemen en werkroosters. Dat zegt het Openbaar Ministerie vandaag in een tussentijdse zitting. Het viertal Noord-Hollandse verdachten, waaronder een havenmedewerker, blijft nog zeker drie maanden in voorarrest.

Waarschijnlijk ging dit dus over de onderschepte truck, met daarin 363 zakken cacaobonen. Die werd op die 14 juli bestuurd door J. van C. uit Enkhuizen (55). Hij zou volgens bronnen rondom het onderzoek een verzoek hebben gekregen 'iets op te halen en ergens heen te brengen'.

Ook zouden er printscreens zijn rondgegaan met informatie over digitale systemen van de haven van Rotterdam, bepaalde dingen uit havensystemen zijn verwijderd en zou er tussen de verdachten contact zijn geweest over een vrachtwagen.

Foto's van zijn werkrooster zouden in de weken voordat de container met coke vanuit Rotterdam de Amsterdamse haven binnenkwam via cryptotelefoondienst Sky ECC zijn rondgestuurd onder de verdachten, zei het OM vandaag.

Die dag worden vier mannen gearresteerd, die inmiddels allemaal in een tussentijdse zitting voor de rechter zijn gekomen. Eén van hen is Alkmaarder A. S. (29). Hij werkt op het moment van de arrestatie op kantoor voor een Zaans transportbedrijf, met onder meer een containerterminal in Amsterdam.

De politie onderschepte half juli een lading cocaïne van 1.122 kilo in een vrachtwagen vol cacaobonen , die even daarvoor was vertrokken vanuit het Amsterdamse Westelijk Havengebied. De lading komt oorsponkelijk uit het Zuid-Amerikaanse Ecuador.

K. zou een voormalige medewerker van het Zaanse transportbedrijf zijn en is dus een ex-collega van A. S. uit Alkmaar. Mogelijk reden de Purmerender en Amsterdammer die dag in juli in een voertuig achter de vrachtwagen aan.

Ook deze mannen waren vandaag niet bij de zitting aanwezig en zwijgen nu toe over het coketransport, dat afkomstig is uit het Zuid-Amerikaanse Ecuador en via Colombia naar Nederland kwam.

'Mogelijk nieuwe verklaringen'

In de eerdere zitting met de ontkennende Alkmaarse havenmedewerker diende zijn advocaat Vito Shukrula een verzoek in tot schorsing van de voorlopige hechtenis. "Ik mis mijn vriendin en mijn dochtertje", aldus A. S. twee weken geleden. De rechter ging daarin niet mee.

De Alkmaarder blijft tot zeker januari nog vastzitten. Wel gaat Shukrula de medeverdachten voor die tijd nog horen over de rol van zijn cliënt S. Mogelijk zullen er later nog meer verklaringen door A.S. en I.Z. worden afgelegd.

Op dit moment is nog niet duidelijk voor wie de coke bestemd was. Wel is het onderzoek naar het transport afgerond. In januari is een volgende tussentijdse zitting: mogelijk is er tegen die tijd ook meer bekend over de datum voor een inhoudelijke zitting.