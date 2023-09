'Wij zijn de baas in Amsterdam', OM wil Noord-Hollanders jaren cel in voor cokesmokkel

Het brein achter deze lading is volgens justitie een tweetal uit Purmerend. De mannen I. Z. (43) en K. K. (27) kennen elkaar van hun werk bij een logistiek bedrijf in Amsterdam. Ze groeten elkaar vandaag in de rechtbank met een knuffel.

De Enkhuizer wordt naar eigen zeggen totaal verrast door de vangst. "Als ik geweten had wat erin zat, had ik het nooit gedaan", roept hij door de microfoon.

"Ik ben binnen", zou er zijn gestuurd via berichten. Enkele minuten later wordt de man opgepakt door een arrestatieteam. In de container die de chauffeur moest ophalen, vindt de politie 1.120 kilo coke tussen een lading cacaobonen.

Die dag rijdt vrachtwagenchauffeur J. van C. uit Enkhuizen vroeg in de ochtend naar een Zaans transportbedrijf met een terminal in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Een paar dagen eerder had hij 'gehoord' dat 'de container' eraan kwam, vertelt hij vandaag in de rechtbank.

'Een goed voorbereide operatie', noemt het Openbaar Ministerie de smokkel in juli 2022 in de haven van de hoofdstad.

Samen zouden ze drugstransporten hebben voorbereid. Z. zou contact hebben met internationale drugshandelaren en communiceerde volgens justitie in chats ook in het Engels. De 27-jarige K. reed volgens justitie ook in een auto in de buurt van de vrachtwagen om een 'oogje in het zeil te houden'.

"Wij zijn de baas in Amsterdam", zou zijn gestuurd naar elkaar. "We kunnen jarenlang ongestoord knallen" en er werd gesproken over een 'toplijn'.

Beide mannen ontkennen te hebben afgeweten van drugs die juli. "Ik heb nooit geweten dat er coke in de container zat", aldus K. K. Zijn kompaan vult vandaag aan: "Ik ben enorm geschrokken van de lading."

Ze vertelden zelf wel voorbereidingen hebben getroffen om een 'bestendige cocaïnelijn' op te zetten tussen Zuid-Amerika en Amsterdam. Met testladingen.

'Corrupte havenmedewerker'

Dan de vierde verdachte. Een corrupte havenmedewerker, zo stelt het Openbaar Ministerie. A. S. (29) uit Alkmaar bediende tijdens de cokesmokkel de knoppen bij het Zaanse transportbedrijf. In chatgesprekken met de Purmerenders zou hij 'die lange' worden genoemd.

Het drietal is samen bij een woning in Noord-Scharwoude geweest, bij een gym in Wijdewormer en hebben afgesproken bij een restaurant in Heerhugowaard.

In hun communicatie via versleutelde telefoons zouden afbeeldingen van werkroosters en havensystemen zijn gedeeld.