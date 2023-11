Vier Noord-Hollanders jaren de cel in voor cokesmokkel

Vier Noord-Hollanders hebben vanmiddag gevangenisstraffen van 8, 6,5 en 4 jaar te horen gekregen. De rechtbank in Haarlem ziet de mannen als een groepering die zich bezighield met het invoeren van honderden kilo’s coke vanuit Zuid-Amerika naar Amsterdam. Dat gebeurde mede dankzij een corrupte havenmedewerker.

"Ze hebben het criminele circuit in stand gehouden, en dat is onaanvaardbaar. Ze hebben zich niet bekommerd om de onrust in de samenleving die hiermee gepaard gaat. Ze waren slechts uit op hun eigen financieel gewin", zei de rechter bij de uitspraak.

De twee mannen uit Purmerend, volgens het Openbaar Ministerie het brein achter deze lading, zijn door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot 8 jaar cel voor de smokkel van honderden kilo's cocaïne uit Ecuador. Dat lukte mede dankzij een corrupte havenmedewerker.

Wisseltrucs

Die oud-havenmedewerker, de 29-jarige A. S. uit Alkmaar, is veroordeeld tot 6,5 jaar cel. De man werkte bij een transportbedrijf in de Amsterdamse haven en liet zich omkopen om ‘wisseltrucs’ met containers uit te halen.

Hij zou ervoor hebben gezorgd dat de container met drugs uit het systeem werd verwijderd, zodat de vrachtwagenchauffeur ongemerkt met de lading van het terrein van het transportbedrijf kon rijden. "Hij heeft zijn functie en kennis bij het transportbedrijf ernstig misbruikt om grootschalige invoer van coke te faciliteren", aldus de rechter.

Cacaobonen

De vrachtwagenchauffeur, de 44-jarige J. van C. uit Enkhuizen, is veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar, wegens een poging tot het binnensmokkelen van 1.122 kilo cocaïne. De drugs zaten verstopt tussen een lading cacaobonen.

De vier verdachten en het Openbaar Ministerie hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

