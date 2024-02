Tweede Kamer vindt 400 studentenwoningen in Kronenburg toch te weinig

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie waarin D66 vraagt om toch meer dan 438 studentenwoningen in het Amstelveense Kronenburg te bouwen. Dat aantal was een compromis tussen de gemeente en het Rijk: het oorspronkelijke plan om 2.500 woningen te bouwen mocht niet doorgaan vanwege vliegtuigherrie in het gebied.

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat besloten de vliegherrieregels vorige maand vanwege het nijpende tekort aan studentenwoningen aan te passen, waardoor een kleinschalige campus wel mogelijk werd.

Zodra de woningen worden bewoond, wordt de invloed van vliegtuigherrie op de studenten wordt strak gemonitord. Als de invloed blijkt te zijn mag de campus worden uitgebreid met short-stay-woningen.

Meer dan 2000

Maar nu vraagt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte in een motie dus om tóch meer dan 2000 studentenwoningen in Kronenburg te bouwen. Volgens D66 is het tekort aan studentenwoningen in Nederland nu 24.000, maar dreigt dat op te lopen naar 60.000.

Daarom wil de partij dat in de omgeving van Amsterdam woningbouwprojecten voor studenten uit de grond worden gestampt. Omdat er nu alleen voor Kronenburg een concreet plan is, vindt zij het logisch om dit project uit te breiden. "Door woningnood hebben we niet de luxe om bestaande bouwplannen niet volledig te benutten", staat in de motie.

Brede steun

De partij wil dat de regering druk zet achter het bouwproject in Kronenburg, zodat zo snel mogelijk wordt gestart met bouwen. De motie kreeg brede steun vanuit de Tweede Kamer. Alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen.