Bonje met de buren: petitie tegen 'herrie' circuit Zandvoort

Drie inwoners van het Ramplaankwartier in Haarlem hebben hun handen ineengeslagen en zijn een petitie tegen de geluidsoverlast van het circuit Zandvoort gestart. Na 30 jaar krijgt het circuit een vernieuwde vergunning en het drietal zet alles op alles om hun bezwaar door de keuring te krijgen.

De bezwaarmakers, Mark Helsloot, Matthijs Hisschemöller en Karel van Broekhoven hebben zich vaker verzet tegen plannen van het circuit, maar nu de vergunning na dertig jaar wordt geactualiseerd, is het volgens hen hét moment om de strijdbijl weer op te graven. En dus dienden de mannen een voorstel in met maatregelen die een einde moeten maken aan de eindeloze herrie van de raceauto's. Het voorstel werd ruim duizend keer ondertekend, vooral door inwoners uit Haarlem, Overveen en Bloemendaal. Jaarlijks worden er 250 à 280 dagen geracet en op bijna alle racedagen is er sprake van geluidsoverlast in het Ramplaankwartier. In 2023 ontving Omgevingsdienst IJmond 1413 meldingen van geluidsoverlast, waarvan 357 unieke adressen.

"Het circuit lijkt onschendbaar en boven de wet te staan" Karel van Broekhoven, initiatiefnemer petitie

Initiatiefnemer Karel van Broekhoven heeft echter geen hoop. Tot nu toe zijn al zijn aanvragen afgewezen door Omgevingsdienst IJmond en ook nu verwacht hij geen enkele medewerking. "We hebben vaker bezwaren ingediend, maar het circuit lijkt onschendbaar en boven de wet te staan", zegt Van Broekhoven. Volgens Van Broekhoven beschouwt de gemeente van Zandvoort het circuit alsof het van 'levensbelang' is, wijzend op de nieuwe vergunning die geluidsregels alleen maar lijken te versoepelen. Herrie Met de petitie wijst van Broekhoven niet alleen naar de Formule 1, waar hij eerder ook al rechtszaken tegen heeft aangespannen: "Dat is maar één weekend." De drie zijn de petitie vooral gestart vanwege een structureel probleem. "Voor wie is die herrie? Er is op de meeste dagen niet eens publiek en de coureurs hebben zelf oordoppen in vanwege het geluid", zegt Van Broekhoven gefrustreerd. Voor hem is de oplossing simpel; een betere uitlaat onder de auto's en het geluid wordt al zachter. "Dan ben je snel van het probleem af." Angstcultuur Volgens Van Broekhoven durft niemand zich uit te spreken tegen het circuit. "Bij de rechtszaak over de stikstofnormen kwamen we tot aan de Raad van State, maar ook zij durfde ons geen gelijk te geven."

"Je ziet dat niemand iets durft te doen. Zelfs de gemeente Haarlem doet niks om hun eigen volk te beschermen, terwijl het circuit hun ook niks oplevert." Tot zijn verbazing heeft Bloemendaal wel een zienswijze ingediend, waarin zij ook een oproep doen op het circuit, om meer rekening te houden met geluidsoverlast voor de omgeving. Van Broekhoven vindt dat de overheid het volk totaal uitsluit, door het circuit hun gang te laten gaan. "Vijf jaar geleden vroegen we al of ze zouden willen verminderen in geluid, maar we krijgen telkens een nee."

Polariserend onderwerp De initiatiefnemers worden door veel omwonenden gesteund, maar krijgen ook veel haat over zich heen. "We krijgen van racers vijandige reacties en inwoners van Zandvoort bedreigen ons weleens." Van Broekhoven noemt een voorbeeld waarbij hij zelfs met een nekschot werd bedreigd. Van Broekhoven kijkt daarom beter uit met wie hij tegenwoordig wel en niet praat. Het onderwerp ligt namelijk zeer gevoelig. "Er is geen zinnig woord meer over te spreken", zegt hij, waarmee hij vooral doelt op de mensen die zich betrokken voelen bij het circuit van Zandvoort. Geen rust De petitie wordt voornamelijk ondertekend door omwonenden, maar volgens van Broekhoven hebben ook wandelaars last van het geluid. "Als jij naar de Kennemerduinen komt omdat je wil genieten van de natuur en de rust, dan verpest die herrie je hele ervaring. Die mensen ergeren zich nog meer dan ik", zegt hij. Van Broekhoven merkt een 'totale minachting' naar de natuur, de wandelaars en de inwoners. "Het is te gek voor woorden dat je dit mooie gebied met dat geluid verpest. Echt heel kwalijk."

De vergunning van circuit Zandvoort wordt dit jaar vernieuwd op initiatief van de Omgevingsdienst IJmond. De afgelopen jaar zijn er zoveel nieuwe regels bijgekomen, dat er nu een nieuwe complete vergunning nodig. De Omgevingsdienst IJmond laat weten uiterlijk één juni met een reactie te komen op hun ingediende zienswijze en petitie. Een woordvoerder van de gemeente Zandvoort laat weten dat er 'verschillende partijen' een zienswijze hebben ingediend. Deze worden de komende tijd behandeld en beoordeeld.