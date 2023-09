Laatste oordeel: nieuwe toegangsweg Circuit Zandvoort open voor auto's?

In deze zaak staan de gemeente Zandvoort en de provincie Noord-Holland lijnrecht tegenover elkaar. De gemeente gaf het circuit een vergunning om de weg ook buiten de Formule 1 om te gebruiken. Dat betekent dat de weg ook gebruikt mag worden voor de hulpdiensten én tijdens vijftig andere evenementen per jaar. Maximaal 550 auto's mogen dan per dag vanaf de boulevard naar beneden rijden en parkeren ter hoogte van de tribune. En dat is ook wat het circuit graag wil.

De aanleg van de weg zorgde al voor ophef, omdat die door Natura 2000-gebied liep. Het kostte de gemeente Zandvoort uiteindelijk een half miljoen euro. Binnen de raad leidde dat tot flinke verdeeldheid en uiteindelijk klapte het college daar zelfs door.

Provincie: 'kruising wordt te gevaarlijk'

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is niet zo blij met die nieuwe weg, die met de provinciale weg N200 (Boulevard Barnaart, red) kruist. Afslaand verkeer vanaf de boulevard naar de toegangsweg zou volgens de provincie voor veel te gevaarlijke situaties zorgen. Ook omdat daar veel bussen rijden.

De gedeputeerden wilden aanvankelijk wel akkoord gaan, maar alleen als er een 'volwaardige kruising' aangelegd zou worden. En dat op kosten van het circuit en/of Zandvoort. Anders mocht het stuk asfalt alleen tijdens de Formule 1 gebruikt worden.

