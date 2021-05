Provincie sleept Zandvoort toch voor de rechter om toegangsweg bij circuit

Het is Zandvoort niet gelukt om het op een akkoordje te gooien met de provincie over het gebruik van de nieuwe toegangsweg bij het circuit. Gedeputeerde Staten kondigt vandaag aan naar de rechter te stappen.

De twee overheden hebben lang geprobeerd overeenstemming te krijgen over het gebruik van de weg, die van het circuit door het duin naar de provinciale weg N200 loopt. De provincie vindt het onveilig dat Zandvoort daar, ook buiten de dagen dat er Formule 1 is, autoverkeer wil toelaten.

Val van college

Maandenlang is er gesoebat en onderhandeld en lange tijd ging de gemeente ervan uit dat de partijen wel tot een overeenstemming zouden komen. Dat is dus niet gelukt. In onderstaand verhaal staat uitgebreid beschreven hoe dit weggetje zelfs leidde tot de val van het college van burgemeester en wethouders in het kustdorp.