Waarom dit stukje asfalt bij het circuit maar blijft zorgen voor felle discussie

Het Zandvoortse college kwam er door ten val en nu dreigt zelfs de provincie de gemeente Zandvoort voor de rechter te slepen als het gaat om het gebruik van de nieuwe toegangsweg naar het circuit. Een stuk asfalt met een gekke bocht erin veroorzaakt nogal wat reuring aan de kust, wat is er aan de hand?

Om de Formule 1 in Zandvoort mogelijk te maken, moest er een tweede toegangsweg aangelegd worden. Bedoeld voor de hulpdiensten in het geval van calamiteiten. Omdat de race in mei 2020 zou plaatsvinden, moest er door de gemeente snel een vergunning worden verleend aan het circuit om de weg door het duin vanaf de boulevard aan te kunnen leggen. De weg ligt tegen Natura 2000-gebied aan en dan moet er bij de aanleg rekening gehouden worden met de beschermde soorten in het gebied. In dit geval de zandhagedissen. Daarom werd er aan de kant van de boulevard een kleine bocht aangelegd.

NH Nieuws

Het asfalt werd gelegd en vervolgens kwamen een meerderheid van de raad en het college tegenover elkaar te staan. In de verleende vergunning was namelijk aan het circuit toestemming gegeven om de weg 50 dagen per jaar te mogen gebruiken, tijdens evenementen. Per dag zou het dan maximaal om zo'n 550 auto's gaan. De partijen vonden dat ze door het college daar niet goed over geïnformeerd waren. 'Alleen tijdens F1 gebruiken' PVV, D66, OPZ en GroenLinks wilden dat er geen gemeenschapsgeld werd gestoken in een weg die voor commerciële doeleinden zou worden gebruikt. Het stuk asfalt kostte Zandvoort namelijk zo'n half miljoen euro en zou de gemeente relatief weinig opleveren. Ook de provincie reageerde er afwijzend op. De weg kruist namelijk met de provinciale weg N200 en bij veel autoverkeer richting het circuit zouden er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, aldus Gedeputeerde Staten. Naast de provinciale weg ligt ook een weg voor busverkeer en een fietspad. Het college werd door de partijen dringend verzocht om alleen toestemming te geven voor het gebruik van de weg tijdens de Formule 1 en dus af te zien van de overige ruim 40 dagen. Wethouder Ellen Verheij-de Haas beschouwde dat als een gebrek aan vertrouwen en het college belandde onderling in een bestuurscrisis. Uiteindelijk leidde het tot een nieuw college met een nieuwe 'F1-wethouder', Raymond van Haeften.

De nieuwe toegangsweg naar het circuitpark Zandvoort - NH Nieuws

De race werd uitgesteld naar het eerste weekend van september. Gemeente en provincie kregen dus meer tijd om opnieuw te onderhandelen over het gebruik van de toegangsweg. Ze zijn er tot nu toe nog niet uitgekomen, zo blijkt uit recent briefverkeer tussen beide partijen. Uit die brieven blijkt namelijk dat de provincie een laatste bod heeft gedaan aan de gemeente. Gedeputeerde Staten geeft daarin aan akkoord te gaan met het gebruik van de toegangsweg voor 50 dagen, maar alleen op voorwaarde dat de gemeente 'een volwaardige kruising' aanlegt tussen de N200 en de toegangsweg. Zo is de veiligheid gegarandeerd, de kosten moeten door Zandvoort en/of het circuit worden betaald. Doen ze dat niet, dan mag de weg maar zes dagen worden gebruikt, inclusief de Formule 1. De gemeente Zandvoort kreeg tot 19 maart om te reageren, anders zou een gang naar de rechter volgen. 'Niet zes, maar liever twaalf' Het college van Zandvoort vindt zes dagen te weinig, zo blijkt uit een brief van het college aan de provincie. Daarin wordt voor twaalf dagen gepleit, inclusief de Formule 1-dagen. Dan zou er een completer beeld kunnen ontstaan over de verkeersveiligheid op het kruispunt. Een 'volwaardige kruising' zou kunnen worden aangelegd als de boulevard later wordt heringericht, het college vertrouwt tot die tijd op de inzet van verkeersregelaars. Het wachten is nu op een reactie van de provincie. Wethouder Van Haeften vertelde de raad gisteravond dat de relatie met Gedeputeerde Jeroen Olthof nog steeds goed is en dat de onderhandelingen nog steeds gaande zijn. bekijk hieronder de situatie bij het circuit