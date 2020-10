Documentaire 'De Zandvoort Formule': hoe een dorp naar een wereldevenement toeleeft

NH Nieuws spreekt Wytzia zaterdag in café Rabbel in Zandvoort. Hét Formule 1-café in het dorp, waar het op 3 mei waarschijnlijk een gekkenhuis zou zijn geweest. Wytzia was ook heel benieuwd hoe dat kleine kustdorp dat enorme Formule 1-circus zou gaan ontvangen. "Op feestjes ging het vaak over de vraag of de Formule 1 terug zou komen en mensen namen dan meteen stelling in. Óf het kon helemaal niet óf het was juist geweldig. En toen dacht ik 'dit is een film'."

Ze besprak haar idee met een producent, werkte het filmplan uit en kreeg de financiering rond. De camera kon gaan draaien. Niet wetende dat een virus een paar maanden later het wereldevenement van de agenda zou laten verdwijnen en dus ook het filmplan van Wytzia in de war zou schoppen.

Fraaie beelden van Zandvoort en de werkzaamheden aan het circuit worden in 'De Zandvoort Formule' afgewisseld met scénes waarin onder meer verontruste boswachters hun zorgen uitspreken, Jan Lammers en wethouder Ellen Verhey vol trots naar de komst van het wereldevenement kijken, de dames van een nagelsalon hun visie geven op de ontwikkelingen in het dorp en bewonersbijeenkomsten waar enthousiasme en zorgen worden gedeeld.

Zorgen bij bijvoorbeeld een strandtenthoudster die aan de organisatie vraagt waarom er een fietsenstalling op een deel van haar strandpaviljoen is getekend. Per ongeluk, zo blijkt. De organisatie is iets te veel van de situatie op Google Maps uitgegaan. Ze gaan bij haar op de koffie om het goed te maken.

Noordvoort

Eén van de opvallendste momenten in de documentaire is de raadsvergadering over Noordvoort, het stuk strand tussen Zandvoort en Noordwijk, bedoeld als rustgebied voor zeehonden en broedplek voor vogels. Formule 1-teams die in Noordwijk zouden overnachten, wilden graag over het strand rijden richting het circuit, om niet in de file te belanden. De raad in Zandvoort moest daar een besluit over nemen. "Dat was voor mij een kantelpunt. De grenzen werden door de komst van de Formule 1 steeds verder uitgerekt, maar dit was het eerste moment dat Zandvoorters zelf ook vonden dat het te ver ging. Zij zijn ook enorm trots op hun strand."

Uiteindelijk stemde de raad, ondanks een motie van GroenLinks, toch in met een route over het strand. Maar alleen als er écht geen andere opties meer waren. Alle verhitte discussies bleken voor niets te zijn geweest. De teams zagen er toch vanaf.

Klein dorp, grote beslissingen

Wytzia wilde het wereldevenement in mei vanuit verschillende invalshoeken gaan filmen, maar dat ging voor haar dus ook allemaal niet door. "Dat was teleurstellend. Ik heb het ook lange tijd ontkend, gedacht dat het misschien toch wel door zou gaan." Ze moest gaan nadenken over een ander slot van de documentaire, een slot zonder beelden van een uitzinnige oranje menigte in Zandvoort. Dat is uiteindelijk toch gelukt.

Op de vraag of Zandvoort er helemaal klaar voor was geweest, kan ze geen antwoord geven. "Ik weet het echt niet, dat irriteert me ook nog wel, dat kriebelt nog steeds. " Wat ze wel weet, is dat het bestuurlijk een enorme opgave moet zijn geweest om met alle partijen zo goed mogelijk rekening te houden.

"Als je het heel sec bekijkt, zou het bijna een film kunnen zijn over besturen in Nederland. Wat het zo lastig maakt is dat zo'n klein bestuur zulke grote beslissingen moet nemen. Over de komst van 'het grootste sportevenement ter wereld', zoals iemand het in de documentaire noemt. Dat is echt heel zwaar."

Ze heeft zelf ook veel geleerd tijdens de opnamedagen. "Ik wist niet eens wat poleposition was, maar dankzij de dames van de nagelsalon weet ik nu veel meer over de autosport."

'De Zandvoort Formule' wordt maandag 12 oktober om 20.25 uur uitgezonden op NPO2 bij BNNVARA.